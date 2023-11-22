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أسامة بوخمسين تعزيز الشراكة الخليجية للاستثمار في مصر

11/22/2023 11:04:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • طلال الخرافي: ندعو إلى تشكيل مجلس خليجي - مصري يتولى مهام التنسيق المباشر مع الرئاسة المصرية


أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة د.أسامة بوخمسين وممثل الغرفة في منتدى الأعمال الخليجي - المصري الأول، أن الاقتصاد المصري واعد، وفرص الاستثمار بجمهورية مصر العربية وفيرة ومتاحة، خاصة مع توجه الحكومة المصرية لخصخصة قطاعات كثيرة ومتنوعة «سياحية، عقارية، بنى تحتية، تعدين، وكهرباء وماء»، موضحا ان المشروعات المعروضة ترضي جميع المستثمرين بالقطاعات المختلفة». وشارك في المنتدى وزير التجارة والصناعة المصري م.أحمد سمير نيابة عن د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وسمير ناس رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.وأشار د.اسامة بوخمسين إلى أن نموذج الشراكة الخليجية للاستثمار في مصر ناجح، فما بالك إن كانت بدعم حكومي. وأضاف: ان مصر دولة واعدة في جميع القطاعات وبها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين وخاصة المستثمرين الخليجيين، موضحا أن غرفة تجارة وصناعة الكويت سباقة في دعم اي جهد عربي - عربي. من جانبه، أكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال جاسم الخرافي أن المنتدى تأكيد على توجه الحكومة المصرية لتخصيص المشاريع الحكومية واستقطاب مستثمرين جدد وخاصة الخليجيين. وأضاف: نحن في غرفة تجارة وصناعة الكويت سعداء للغاية بتواجد ممثلي الغرف الخليجية بهدف تعزيز استثمارات الخليج في جمهورية مصر العربية.
وتابع: ان غرفة تجارة وصناعة الكويت تدعو ا لى تشكيل مجلس خليجي - مصري منبثق عن المنتدى يتولى مهام التنسيق المباشر مع الرئاسة المصرية، حتى لا يقتصر التعاون على مدة المنتدى فقط، بل يكون متواصلا وعلى مدار السنة لتشجيع الاستثمارات والشراكة البينية وإزالة كل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين. وقال الخرافي: ان الغرفة تشجع الدول الخليجية على الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة بها.

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