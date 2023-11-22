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طربيه التحول الرقمي يفرض الاهتمام بالتدقيق الداخلي في البنوك

11/22/2023 11:04:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المشاركون في منتدى آفاق ومستقل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي على أهمية الدول الذي يقوم به التدقيق الداخلي في ضبط وتطوير الأداء المصرفي.
وأعرب المشاركون في المنتدى الذي افتتح بالقاهرة أمس، بتنظيم من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية على ثقتهم في الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي لتطوير العمل المصرفي وتحقيقه لمستهدفاته لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وكذا التحولات التكنولوجيا سريعة التطور التي يشهدها العالم والتي تفرض المزيد من التحديات أمام العمل المصرفي
وشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من القيادات المصرفية العربية وفي مقدمتهم، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د.عماد بوخمسين، ورئيس قطاع التدقيق الداخلي بنك الكويت الوطني - مصر محمد رشاد، ورئيس ضمان الجودة والمتابعة في بنك مصر كمال فايق، ورئيس قطاع التدقيق في بنك ابوظبي التجاري مصر محمد سمير.
بالإضافة إلى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د.وسام فتوح، ورئيس «IIA» مصر نبيل دياب، ورئيس التدقيق الداخلي والتفتيش بالبنك الأهلي المصري عمر الغنام، والمدير التنفيذي لقطاع التدقيق بالبنك التجاري الدولي مصر إيهاب ادوارد.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د.جوزيف طربيه، في كلمته في افتتاح المنتدى على أهمية التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي في ظل الظروف الحالية وتزايد مخاطر الأمن السيبرالي بما يستوجب المزيد من الاهتمام بتطوير قطاع التدفيق الداخلي بما يتواكب مع التطورات المستقبلية وهو موضوع هذا المنتدى.
وأعرب طربيه عن ثقته في أن يثمر المنتدى عن توصيات تعزز دور التدفيق المصرفي الداخلي لضبط الأداء والعمل المصرفي ويمكنه من أداء مهمته، واستعرض طربيه الوضع الاقتصادي في لبنان وتعثر مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي لما تضمنته أجندة الصندوق من شروط مجحفة بحقوق المودعين.
وأشاد في الوقت ذاته بمبادرة اتحاد المصارف العربية الذي وضع خطة بديلة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مشيدا بموقف الشيخ محمد جراح الصباح - وكان على رأس الاتحاد آنذاك - في وضع خطة إنقاذ الاقتصاد اللبناني دون الجور على حقوق المودعين.
ومن جانبه، تناول محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر الدور الحيوي الذي يقوم به التدقيق الداخلي في الحفاظ على كفاءة وديناميكية الأداء المصرفي كشريك أساسي في العمل المصرفي، مؤكدا أن المستقبل يحمل المزيد من الأدوار المتنامية الأهمية لعمليات التدقيق لاسيما في الظروف العالمية الراهنة.
وأشار إلى أهمية التدقيق المصرفي الداخلي في مراجعة نسب السيولة ورأس المال ومدى إمكانية تحمل المصرف للصدمات التي تعرضها بعض الظروف والمتغيرات الطارئة، مؤكدا أهمية التدريب والتطوير المستمر للقائمين على عمليات التدقيق الداخلي لمساندة البنوك في أداء رسالتها بما يتماشى مع مستحدثات العمل المصرفي وتكنولوجيا التحول الرقمي التي تسود العالم.
التحديات العالمية والتطور التكنولوجي يفرضان اهتماماً متزايداً بالتدقيق الداخلي بالبنوك
عماد بوخمسين: العمل المصرفي العمود الفقري للاقتصاد والتنمية
أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د.عماد بوخمسين على أهمية المنتدى الاقتصادي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وقال في تصريحات خاصة: إن المنتدى يناقش عمليات التدشين الداخلي في المصارف ودورها الحالي والمستقبلي في ضبط وتصويب الأداء المصرفي لاسيما في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العمل المصرفي لاسيما في الشق التكنولوجي والتحول الرقمي الذي بات سمة العصر لاسيما في مجال تحويل الأموال، وكذلك التحديات التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي حاليا في مجال الأمن السيبراني.
وأوضح أن الأزمات الاقتصادية العالمية التي تفاجئ العالم من حين لآخر وتؤثر في كل جوانبه ومعاملاته تفرض تحديات جديدة ومتغيرة ومعقدة أمام المصرفيين وأمام الأداء المصرفي الذي هو العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وهو ما يضاعف من أهمية وحيوية الدور الذي يقوم به قطاع التوثيق الداخلي في المصرف للحفاظ على ديناميكية العمل المصرفي.
وقال بوخمسين: «الجلسات المتخصصة المتعددة التي تضمنتها فعاليات المنتدى المقام بالقاهرة تعد مجالا لتبادل الأفكار والأطروحات على نحو يضمن خروج توصيات ومقترحات تدفع بأعمال التدقيق والرقابة في المصارف العربية نحو دور أكثر حيوية وفاعلية لتفعيل دور الأداء المصرفي في خدمة الاقتصاديات الوطنية العربية والذي ينعكس بدوره على التنمية في مفهومها الشامل وبما يعزز من مكانة أمتنا العربية في مواجهة التكتلات العالمية».

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