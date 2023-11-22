بوبيان يطلق E - Waste لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية

MENAFN - Al-Anbaa) أطلق بنك بوبيان حملته الخاصة بتجميع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها بطريقة آمنة ومستدامة بالتعاون مع شركة «تدويري» المتخصصة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وذلك في إطار مساعيه المتواصلة لمتابعة أبرز التطورات العالمية والإقليمية في مجالات الاستدامة وتأثيرها على القطاعات البيئية والاجتماعية.وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبة البسام إن الحملة تختص بتجميع كل أنواع الأجهزة الإلكترونية مثل السيرفرات والحواسيب الآلية (جميع أنواع أجهزة المكتب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة) والأجهزة الذكية (جميع أنواع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والهواتف المحمولة) الأجهزة البيضاء (مكيفات، ثلاجات، أفران، ميكروويف) الأجهزة البنية (تلفزيونات، راديوهات، مشغلات أقراص وكاسيت، شاشات، طابعات) الأسلاك والكيبلات والمحركات، كذلك المعادن من جميع الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى المولدات وقصاصة العشب والأجهزة الثقيلة الأخرى.

وحول كيفية المشاركة في الحملة بين أنه يمكن للجميع سواء كانوا من عملاء البنك أو غيرهم ليكونوا جزءا من الحملة من خلال التواصل مباشرة مع فريق «تدويري» الاحترافي بصفته المسؤول عن تجميع المخلفات ويمتلك المعرفة الكاملة بكيفية التعامل الآمن معها، موضحا أن التواصل من خلال الهاتف النقال أو واتساب رقم 55335055 وعبر موقعهم: tadwire وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى: [email protected] وأشار البسام إلى أنه عند إطلاق الحملة في أكتوبر الماضي كان الهدف تجميع 3 أطنان من المخلفات الإلكترونية، لكن الآن ومع انتصاف فترة الحملة - أي شهر ونصف الشهر فقط - تمكنا من تجاوز هذا الرقم وصولا إلى أكثر من 3.4 أطنان وتوفير نحو 5 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالمقابل سيتبرع البنك كمساهمة منه إلى جهة خيرية، لنؤكد أن بوبيان تمكن من توصيل رسالته المجتمعية الخيرية والتوعوية البيئية.من جانبه، قال الشريك المؤسس لشركة «تدويري» وليد اسبيتة إن المخلفات الإلكترونية تعد الفئة الأسرع نموا في العالم والتي تكمن خطورتها في ردمها تحت الأرض، الأمر الذي بات معروفا ومعترفا به، والخطر الأكبر المتعلق بهذا النوع من النفايات تحديدا هو مدى خطورة السموم والمعادن التي تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية ولا تتحلل بسهولة لآلاف السنين، موضحا أنه على الرغم من خطورتها، إلا أنها مهمة جدا للمساهمة في تخضير الطاقة العالمية والاستفادة من عناصرها المعاد تدويرها، وهو ما يعرف بالاقتصاد الدائري.