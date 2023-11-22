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المتحد يعلن رابحي سحب الحصاد الأسبوعي

11/22/2023 11:04:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم أمس بالمقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.
وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: عثمان عادل سالم السويلم، وخالد غسان بكر بشناق، وفتحية عيسى حسن القطان، وهوية هديان سلامة حبوه، ومحمد منصور علي الصفار، ودعاء سليمان يوسف محسين، ويحيى خويلد عاصم المطيري، ومحمد منذر إبراهيم الأخرس، ومدينة جاسم حسن أبل، وعالية المديرس.
ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.
وتبقى الجوائز الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

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