-->

Thursday, 23 November 2023 10:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


Ooredoo Business شاركت تجاربها الرقمية في مؤتمر الكويت للتحول الرقمي

11/22/2023 11:04:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حرصا على الاستمرار بتعزيز تواجدها بين الرواد في مشهد الابتكار الرقمي في البلاد، ومشاركة خبراتها في هذا المجال ضمن أهم الفعاليات المرتبطة بالتطور التكنولوجي، اختتمت Ooredoo business حضورها في «مؤتمر الكويت للتحول الرقمي» في نسخته الثانية، بدورها «الشريك الأمني الرسمي» لهذا العام.
ولقد نجح هذا المؤتمر، الذي أقيم يومي 20 و21 من نوفمبر في فندق جراند حياة، في توفير منصة مفتوحة للشركة لتسليط الضوء على دورها المحوري والبارز في قيادة التميز الرقمي في السوق الكويتي.
كما جاء تنظيم هذا المؤتمر الحيوي - في تعاون لافت مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات - ليجمع بين قادة التحول الرقمي وصناع التقدم والتطور التكنولوجي في الكويت في ملتقى عالمي ورفيع المستوى، لاستعراض وتبادل الرؤى حول أداء منظومة التحول الرقمي وتحدياتها، ومناقشة أبرز ما حققته الشركات من إنجازات وتغيرات خلال رحلتها التحولية في البلاد، ومدى تأثيرها عبر مختلف القطاعات. وفي هذا الصدد، احتلت Ooredoo business مكانة بارزة في قلب هذا الحدث المؤثر، تماشيا مع أهدافها الاستراتيجية في بحث آفاق توظيف مجالات التحول الرقمي، بما يصب في تعزيز ولاء وثقة العملاء وتسهيل فرص التواصل بين الشركات.
كما شكل هذا الحدث منصة مثالية تفاعلت من خلالها Ooredoo business مع الحضور الكبير الذي ضم نخبة من الرواد وصناع القرار في مجال التكنولوجيا، كما قامت الشركة بعرض أبرز الابتكارات والحلول التي تقدمها، وبذلك ساهمت بشكل كبير في تعزيز الحوار وفتح قنوات فعالة للتواصل حول التحول الرقمي وتأثيره على مختلف قطاعات الأعمال.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال في Ooredoo الكويت عيسى الموسى، في كلمته الافتتاحية: «يزيدنا فخرا في Ooredoo الكويت أن نكون قد ساهمنا في تحقيق الأهداف المحورية لهذا المؤتمر، بمشاركتنا تحت مسمى «الشريك الأمني الرسمي»، والتي تطلعنا من خلالها إلى إبراز جهودنا الدؤوبة ودورنا الريادي في دفع عجلة التحول الرقمي عبر قطاعات الأعمال المتنوعة، والكشف عن مدى استعدادنا وطموحنا للوصول بخدمات Ooredoo إلى أعلى مقاييس التميز الرقمي والتكنولوجي في السوق المحلي».
وباختتامها فعاليات مؤتمر الكويت الثاني للتحول الرقمي، تكون Ooredoo business قد وثقت أهم خطواتها في استكمال خططها الموجهة نحو قيادة الابتكار الرقمي في الكويت.

MENAFN22112023000130011022ID1107474840

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث