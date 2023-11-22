تأجيل اجتماع أوپيك+ إلى 30 الجاري

تأجيل اجتماع أوپيك+ إلى 30 الجاري
التاريخ
11/22/2023 11:04:10 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك)، عن تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف «أوپيك+» إلى 30 الجاري، وذلك بعدما كان مقررا عقده في 26 الجاري،. ولم تكشف «أوپيك»، التي أصدرت هذا الإعلان، عن سبب التأجيل. هذا، وقد انخفض سعر النفط الخام بنحو 18% من الذروة التي بلغها في سبتمبر إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل، متحديا التوقعات بأن تخفيضات الإنتاج ستؤدي إلى تشديد الأسعار، ويتزامن الموعد الجديد لاجتماعات «أوپيك+» مع اليوم الأول لمؤتمر قمة المناخ (COP28) في دبي.
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