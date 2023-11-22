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تأجيل اجتماع أوپيك+ إلى 30 الجاري

11/22/2023 11:04:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك)، عن تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف «أوپيك+» إلى 30 الجاري، وذلك بعدما كان مقررا عقده في 26 الجاري،. ولم تكشف «أوپيك»، التي أصدرت هذا الإعلان، عن سبب التأجيل. هذا، وقد انخفض سعر النفط الخام بنحو 18% من الذروة التي بلغها في سبتمبر إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل، متحديا التوقعات بأن تخفيضات الإنتاج ستؤدي إلى تشديد الأسعار، ويتزامن الموعد الجديد لاجتماعات «أوپيك+» مع اليوم الأول لمؤتمر قمة المناخ (COP28) في دبي.

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