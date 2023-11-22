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زين استضافت طلبة علوم المعلومات

11/22/2023 11:04:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في خطوة جديدة تعكس مساعيها المتواصلة للمساهمة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبنى التحتية الرقمية، استضافت «زين» زيارة ميدانية مثمرة إلى مركزها للبيانات بمنطقة الصباحية، شارك فيها طلبة وطالبات الدراسات العليا من قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت، وهي الزيارة التي وسعت من مداركهم وقدمت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على جهود «زين» في دعم رحلة التحول الرقمي في الكويت.
وفي حين يتجه مستقبل الاقتصاد والتعليم بشكل متسارع نحو المجالات الرقمية، فقد وضعت «زين» على رأس أولوياتها تطوير المهارات التقنية والرقمية لدى الشباب عبر مثل هذه المبادرات، وذلك حرصا منها على المساهمة بتسليح الجيل القادم من الكفاءات المحلية بالمهارات الحديثة التي تتطلبها أسواق العمل، وفي مقدمتها مهارات الأمن السيبراني، وتطبيقات التحول الرقمي، والإلمام بمراكز البيانات ووظائفها وبناها التحتية.
وقدمت الزيارة تجربة غنية أثرت من خبرات الطلبة والطالبات، حيث بدأت مع شرح تعريفي حول تاريخ «زين» ونشأتها كأول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط، ورحلتها الرائدة عبر أربع عقود من الزمن لتقديم أحدث أجيال الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى الكويت والمنطقة، وأبرز الحلول والخدمات الرقمية التي تقدمها للسوق.
وانتقلت الزيارة بعدها إلى جولة ميدانية داخل مركز بيانات «زين» بأقسامه المختلفة، تعرف الطلبة والطالبات من خلالها على الجانب التقني للمركز، مثل كيفية تشغيل وإدارة الخوادم وأجهزة الحوسبة السحابية والتقنيات المتطورة الخاصة بها، والممارسات والإجراءات التي تتبعها «زين» لتخزين البيانات وفق أعلى درجات الأمان والجودة، كما تم التركيز على حلول الأمن السيبراني وكيفية حماية البيانات الحساسة وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي يدرسها الطلبة.
ويعتبر مركز بيانات «زين» الوحيد على مستوى قطاع الاتصالات بالكويت الحاصل على شهادة الدرجة الثالثة (Tier III) من مؤسسة Uptime العالمية التي تعتبر الوجهة الأولى لاعتماد وتطبيق معايير مراكز البيانات في العالم، وهو يحمل أيضا رخصة تقديم خدمات الحوسبة السحابية من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم أحدث حلول وخدمات الحوسبة السحابية لقطاعات الأعمال والقطاع الحكومي في السوق الكويتي.

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