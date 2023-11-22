KIB يعيد افتتاح فرعه الرئيسي بحلة عصرية

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إعادة افتتاح فرعه الرئيسي بحلة جديدة وتصميم عصري ومبتكر، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز تجربة عملائه المصرفية بمزايا أكثر سهولة وراحة، ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، والتزاما باستراتيجية التحول الرقمي مع الحفاظ على الهوية الكويتية الأصيلة والطابع التراثي التقليدي.وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد فيصل الشويرد: «إن هذه الخطوة المتقدمة تندرج في إطار الاستراتيجية الشاملة التي يعمل KIB على تنفيذها بشكل منهجي ومدروس، والرامية إلى الارتقاء بكل الجوانب المرتبطة بطريقة تقديم خدماته ومنتجاته المصرفية، بما ينسجم مع مكانته المرموقة في القطاع المالي المحلي.

ونحن نضع نصب أعيننا الانتقال بشكل سلس وبناء على رؤية تصميمية بمفاهيم مبتكرة، تهدف إلى تغيير الصورة النمطية للخدمات المصرفية للعملاء، انطلاقا من شعارنا المؤسسي، بنك للحياة».

وأضاف: «يتميز فرع البنك الرئيسي بعد التجديد بتوفير طريقة تفاعلية مبتكرة ومتطورة مع العملاء، إذ تم تزويده بتقنيات استثنائية وتكنولوجيا مالية حديثة، إلى جانب تصاميم جديدة ومختلفة كليا، لضمان تمتع العملاء بالراحة والرفاهية في جميع مراحل إنجاز العمليات المصرفية والاستفادة من جميع الخدمات والمنتجات والعروض التي تلبي احتياجاتهم وتناسب أسلوب حياتهم العصري».

وتضمنت عملية التجديد الكاملة تطوير التصميم المعماري للفرع بمفهوم معاصر يعتمد على تكوين مساحات داخلية اجتماعية، من أجل خلق بيئة مشتركة ومنفتحة تختلف عن الطابع النمطي الاعتيادي المعتمد في الشركات والبنوك.

كما تم دمج التكنولوجيا المالية الحديثة في التصميم الداخلي للفرع الذي يعتمد على فن العمارة التراثي والثقافة الكويتية الأصيلة، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية رقمية في بيئة مريحة وآمنة، وذلك من خلال تطبيق مخطط ساحة «الليوان» المستوحى من تصميم المنازل الكويتية التقليدية.