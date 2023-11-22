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عودة سام ألتمان رئيسا تنفيذيا لـ Openai مع إدارة جديدة

11/22/2023 11:04:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت شركة OpenAI أمس، إنها توصلت إلى اتفاق يقضي بعودة سام ألتمان إلى OpenAI كرئيس تنفيذي، مضيفة أن ذلك مع مجلس إدارة أولي جديد يضم بريت تايلور ولاري سمرز وآدم دانجيلو، نقلا عن وكالة «رويترز».
وكان مجلس إدارة «OpenAI» قد أعلن في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه قام بإقالة ألتمان واستبداله على أساس مؤقت برئيسة التكنولوجيا ميرا موراتي.
وتعرض مجلس إدارة OpenAI المالكة لبرنامج ChatGPT لضغوط كبيرة من قبل كبار المستثمرين في الشركة بقيادة مايكروسوفت أكبر مساهم فيها لإلغاء قراره بإقالة سام ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي، لتعلن «مايكروسوفت» بنفسها ضم سام ألتمان إلى الشركة لقيادة فريق البحث الجديد المتخصص بالذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا لتغريدة للرئيس التنفيذي لـ «مايكروسوفت»، ساتيا ناديلا.
واتهمت رسالة وقعها نحو 65% من القوى العاملة في الشركة، مجلس إدارة «أوبن إيه آي» بأنه غير قادر على الإشراف على الشركة.
كما هدد الموقعون على الرسالة بالانتقال للعمل مع «ألتمان» في شركة جديدة تابعة لـ«مايكروسوفت». وأضافوا أن «مايكروسوفت» أكدت لهم توافر وظائف لهم جميعا في شركتها الجديدة.

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