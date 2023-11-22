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التسهيلات الحكومة ضاعفت إقبال المواطنين على متناهية الصغر

11/22/2023 11:04:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أظهرت أرقام رسمية أن السوق الكويتي شهد دخول نحو 295 شركة تحت نشاط ترخيص حر متناهي الصغر خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023.
وأظهرت الأرقام أن الأشهر الأخيرة بدأت تشهد قفزة ملحوظة في الزيادات بأعداد تراخيص مدفوعة بالإجراءات الحكومية المستمرة لتحسين بيئة الأعمال والتسهيل على المواطنين لخوض غمار العمل بالقطاع الخاص، والتي ضاعفت أعداد التراخيص الصادرة لمشاريع متناهية الصغر مرتين منذ نهاية مايو الماضي.
وكان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قد اتخذ إجراءات نهاية مايو الماضي قرارا بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي لا تحتاج إلى مقر أو عمالة وأضاف لها نحو 54 نشاطا بالقرار رقم 86 لسنة 2023، ما شكل حافزا واضحا أمام المواطنين، إذ بدأت التراخيص متناهية الصغر في معاودة الارتفاع باستمرار منذ يونيو الماضي حتى نهاية سبتمبر لتستحوذ تلك الفترة على 70% من التراخيص الصادرة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام.
وأظهرت الأرقام أن 47% من التراخيص متناهية الصغر بواقع 139 ترخيصا من أصل 295 ترخيصا صدرت خلال آخر شهرين فقط.
وشهد شهر سبتمبر الماضي إصدار 83 ترخيصا متناهي الصغر مقابل 56 ترخيصا في أغسطس، و33 ترخيصا في يوليو و32 ترخيصا في يونيو، و18 ترخيصا في مايو، و5 تراخيص في أبريل و19 ترخيصا في فبراير و24 ترخيصا في يناير.
وفي سياق آخر، أظهرت الأرقام أن السوق الكويتي شهد تأسيس نحو
23 شركة مساهمة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي.
ووفقا للبيانات، فإن كل الشركات التي تأسست خلال هذه الفترة كانت شركات مساهمة مقفلة، واستحوذ آخر شهرين على نحو 44% من الشركات المؤسسة بواقع 10 شركات، إذ تأسس 5 شركات في شهر سبتمبر الماضي، ومثلها في شهر أغسطس.
وسجل شهر يناير الماضي تأسيس شركتين مساهمتين، وشهر فبراير تأسيس شركة واحدة، وشهر مارس تأسيس 3 شركات وأبريل شركة واحدة ومايو تأسيس 3 شركات ويونيو تأسيس شركة واحدة ويوليو تأسيس شركتين.
ويستطيع الراغبون، الذين تنطبق عليهم الشروط، في استخراج التراخيص من خلال «مركز النافذة الواحدة» التابع لوزارة التجارة والصناعة.

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