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7 عقود استشارية في مؤسسة البترول

11/22/2023 11:04:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن مؤسسة البترول الكويتية لديها 7 تعاقدات مع مكاتب استشارية للقيام بأعمال الدراسات والأبحاث الخاصة بالقطاع النفطي.
وقالت المصادر إن «البترول» تحرص بشكل دائم على توقيع العقود الاستشارية مع أكبر المكاتب العالمية لتنفيذ دراسات وخطط استراتيجية لكل قطاعات المؤسسة ومنها المالية والإدارية والتخطيط والموارد البشرية.
وذكرت أن العقود الاستشارية تتمثل في التالي:
1- عقد إطاري خاص بالخدمات الاستشارية لدعم قطاع التخطيط والمالية بمؤسسة البترول الكويتية على نهج (Call-off Agreement) والموقع مع شركة ديلويت بحد أقصى 810 آلاف دينار ولمدة 3 سنوات، وتم توقيع اتفاقيات مع 3 بيوت استشارية على نهج العقد الإطاري للاستفادة من خدماتهم الاستشارية بأسرع وقت ممكن ومتى ما دعت الحاجة.
2- اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية لدعم قطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية على نهج (Call-off Agreement) مع شركة إرنست آند يونغ بحد أقصى 690 ألف دينار ولمدة 3 سنوات.
3- عقد لمدة عامين مع شركة إرنست آند يونغ بقيمة 55 ألف دينار لإعداد دراسة استشارية خاصة بتقديم العناية الواجبة لأغراض تأهيل عملاء مؤسسة البترول الكويتية.
4- عقد إطاري خاص بالخدمات الاستشارية لدعم قطاع التخطيط بقيمة 1.5 مليون دينار لمدة 3 سنوات.
5- اتفاقية خاصة للتدقيق الخارجي لوثيقة التأمين الصحي الجماعي للعاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وأفراد أسرهم بقيمة 45.2 ألف دينار مع شركة بيكر تلي الكويت لمدة 3 سنوات. وتهدف الاتفاقية إلى إعداد خطة للتدقيق المناسبة ووضعها قيد التنفيذ لمراجعة التقارير المقدمة من شركات التأمين، وذلك للتحقق من صحة المبالغ المالية المدفوعة لمقدمي الخدمات الصحية والمبالغ المعلقة.
6- اتفاقية مع مكتب محاماة دولي لتقديم خدمات استشارات قانونية لمؤسسة البترول بقيمة 4 ملايين دولار مع مكتب Ashurst دبي.
7- عقد مراجعة نظام إدارة المخاطر الشاملة بمؤسسة البترول الكويتية والتأكد من كل الاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة اعتماد الآيزو حسب المعايير والأنظمة المتبعة حاليا.

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