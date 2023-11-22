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117 مليار دولار إنفاق الكويت على المشاريع في 11 عاما

11/22/2023 11:04:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الكويت أنفقت على المشاريع في مختلف القطاعات خلال السنوات الـ 11 الماضية، بالفترة بين 2013 و2023، ما قيمته 116.76 مليار دولار، وبمتوسط سنوي قدره 10.61 مليارات دولار.
وقد احتل عام 2014 الصدارة بقيمة المشروعات التي أرسيت في ذلك العام، حيث تجاوزت قيمتها 24 مليار دولار، في حين كان عام 2022 الأقل حظا إذ لم تتجاوز قيمة المشروعات التي أرسيت خلاله 2.43 مليار دولار، وتلاه عام 2019 بعقود بلغت قيمتها 2.65 مليار دولار فقط.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ذكرت مجلة ميد ان سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي حطم الرقم القياسي لقيمة العقود التي أرسيت في سنة واحدة.
وقالت ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشروعات الإقليمية ان المنطقة سجلت حتى 21 الجاري، ترسية 1268 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 178.6 مليار دولار. ويتجاوز إجمالي القيمة المسجلة حتى هذا الوقت من عام 2023 الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2014 بأكمله والبالغ 173.5 مليار دولار.
ومع بقاء أكثر من شهر على نهاية العام، فمن المتوقع أن يتجاوز إجمالي عقود عام 2023 حاجز 185 مليار دولار وقد يصل إلى 190 مليار دولار، ويسلط تحليل ميد الضوء على أن الأداء القياسي لعام 2023 كان يستمد الزخم من تضافر ترسيات المشاريع المهمة في قطاع الهيدروكربونات مع نظيراتها في قطاع الإنشاءات والبناء.
وبالنظر إلى المستقبل، قالت المجلة ان هناك عقودا بقيمة 105 مليارات دولار في السوق في مرحلة تقييم العطاءات، بالإضافة إلى عقود أخرى بقيمة 130 مليار دولار في مراحل التأهيل المسبق وإصدار العطاءات. وهذا يعني أن الزخم الحالي سيستمر حتى عام 2024 وما بعده.

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