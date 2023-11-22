الطرح العام الأولي لمجموعة فينيكس يشهد ويعزز الثقة في سوق قوي

(MENAFN
- TimesNewswire ) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 نوفمبر 2023.
نجحت شركة فينكس كروب بي إل سي، وهي شركة رائدة في مجال تعدين العملات المشفرة والتكنولوجيا والبلوكتشين، في إغلاق طرحها العام الأولي مع زيادة ملفتة في الاكتتاب 33 مرة عن الطرح، مما يدل على اهتمام المستثمرين وثقتهم البالغة. وقد شهد عرض الشركة المكون من 907,323,529 سهماً طلباً مرتفعًا، خاصة من المستثمرين الفرديين الذين تجاوزت طلبات اكتتاباتهم الطرح بـ180 مرة. وأظهر المستثمرون المحترفون أيضًا مشاركة قوية، حيث ساهموا في زيادة الاكتتاب بمقدار 22 ضعفًا، مما يؤكد على ثقتهم بقوة فينيكس جروب وإمكاناتها.
كما شهدت فترة العرض، التي اختتمت في 18 نوفمبر 2023، إقبالاً تجاوز كل التوقعات، مما يبرز مركز الشركة القوي في السوق الاقتصادي المزدهر للعملات المشفرة في الشرق الأوسط.
أضاف بيجان علي زادهفرد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي شركة فينكس كروب بي إل:“يعد الاهتمام الملحوظ خلال فترة العرض بمثابة تصديق قوي على دورنا الرائد في مجال تعدين العملات المشفرة وسلسلة الكتل (بلوكشين). إن هذه المبادرة التي سبقت إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تبرز زيادة الاكتتاب، هي شهادة على ثقة المستثمرين في رؤيتنا وفي الإمكانات التي يرونها في فينيكس جروب.”
كما علق مناف علي، ال شريك المؤسس والمدير الإداري ل فينيكس جروب بي إل سي، على هذا الإنجاز قائلاً:“إن الزيادة الاستثنائية للاكتتاب خلال فترة الطرح لدينا هو مؤشر واضح على ثقة السوق في فينيكس جروب كشركة رائدة في مجال تعدين العملات المشفرة وتكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوكشين). وبينما نستعد لإدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 4 ديسمبر 2023، تحت رمز التداول بي إتش إكس (PHX) ، فإننا ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بتعزيز قدراتنا في مجال التعدين وتطوير الابتكارات التقنية”.
يمهد الإغلاق الناجح لفترة الطرح الطريق أمام الإدراج المتوقع لمجموعة فينيكس في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز مكانتها كمبتكر ورائد في قطاعي التكنولوجيا والبلوكتشين، ويعد الإدراج، المقرر إجراؤه في 4 ديسمبر 2023، تحت رمز التداول بي إتش إكس (PHX) بداية حقبة جديدة لفينيكس جروب.
كما تعرب فينيكس كروب بي إل سي عن امتنانها الكبير لمستثمريها وشركائها وفريقها على دعمهم الثابت ومساهمتهم في النجاح المدوي للعرض، وتتطلع الشركة إلى الشروع في مرحلتها التالية من النمو والابتكار بينما تستعد لإدراجها العام.
-النهاية-
شركة فينكس كروب بي إل سي
فينيكس جروب بي إل سي هي شركة رائدة في مجال تعدين العملات المشفرة والتكنولوجيا وسلسلة الكتل (بلوكشين)، وتشتهر بحلولها المبتكرة في تطوير قطاع التمويل الرقمي؛ وقد نجحت الشركة في تطوير تقنيات سلسلة الكتل (بلوكشين) الخاصة وعمليات تعدين العملات المشفرة المتقدمة على مستوى العالم، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها ككيان موثوق به في مجال التكنولوجيا، وبينما تستعد مجموعة فينيكس لإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول بي إتش إكس (PHX) ، فإنها تستعد للاستفادة من إنجازاتها للتوسع بشكل أكبر ومواصلة مسارها في الابتكار والنمو داخل الاقتصاد الرقمي العالمي.
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