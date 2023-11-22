لماذا أُجّل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

كشف مسؤول إسرائيلي عن السبب وراء قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأوضحت «سي إن إن»، نقلاً عن المسؤول، أن تأجيل إطلاق سراح الأسرى من غزة يعود إلى تفاصيل تنفيذ بسيطة إلى حد ما.

وبين المسؤول أن سبب التأجيل هو عدم تلقي إسرائيل بعد أسماء الأسرى الذين ستطلقهم حماس.

كانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد ذكرت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه لن يتم إطلاق سراح أي من الأسرى من قطاع غزة إلى إسرائيل قبل يوم الجمعة.

وقال المستشار الأمني الإسرائيلي، تساحي هنجبي، إن إطلاق سراح الأسرى لن يبدأ قبل يوم الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية وقناة «إن 12». وكان من المتوقع أن يتم تبادل أول مجموعة من الأسرى اليوم.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن هنجبي قوله: «تتقدم المفاوضات لإطلاق سراح رهائننا باستمرار. سيبدأ الإفراج وفقاً للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة».

وأعلن، فجر أمس، التوصل الى الاتفاق بوساطة قطرية يشمل هدنة لأربعة أيام تدخل حيز التنفيذ عند العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (08,00 بتوقيت غرينتش)، وإطلاق متبادل لأسرى من الأطفال والنساء لدى الجانبين.

وأكّدت قطر توصّل إسرائيل وحماس إلى اتّفاق على «هدنة إنسانية» تفرج خلالها الحركة عن 50 من النساء المدنيات والأطفال دون 19 عاماً، مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.





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