دراسة علمية حديثة تنصح بالتوافق بين جنسي المريض والجرَّاح

نصحت دراسة علمية حديثة بالتوافق بين جنسي المريض والجرَّاح، مؤكدةً أنه يؤدي إلى انخفاض معدل وفيات المرضى.

ووجد الباحثون، في الدراسة التي أجريت في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، القليل من الأدلة على أن معدل وفيات المرضى بعد الجراحة يكون أقل عندما يكون المريض والجراح من نفس الجنس، وذلك حسبما أفاد موقع «ميديكال إكسبرس» الطبي.

وأوضحوا أن التوافق بين الجنسين يؤدي إلى تحسين رعاية المرضى في التخصصات الصحية الأخرى، إلا أن الأدلة كانت محدودة عندما يتعلق الأمر بالتوافق بين المريض والجراح.

وكشفت الدراسة أن معدل وفيات المرضى هو الأدنى بالنسبة إلى المرضى الإناث اللاتي عولجن من قِبل جراحين، والأعلى بالنسبة إلى المرضى الذكور الذين عولجوا من قِبل جراحين ذكور.

وأظهرت أن معدل وفيات المرضى لدى الجرَّاحات أقل قليلاً من الذكور في العمليات الجراحية الاختيارية، ولكن لا يوجد فرق بين الجنسين في العمليات غير الاختيارية.

وقال كبير الباحثين، الدكتور يوسوكي تسوجاوا، المشارك في الدراسة: «من المهم للمرضى أن يعرفوا أن جودة الرعاية الجراحية التي تقدمها الجرَّاحات في الولايات المتحدة أفضل قليلاً من تلك التي يقدمها الجراحون الذكور».

وقال الدكتور ديفيد جيفن، أستاذ الطب في قسم الطب الباطني العام وأبحاث الخدمات الصحية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا: «يجب على المرضى أن يأخذوا في الاعتبار عوامل خارجة عن جنس الجراح».

وفحص الباحثون بيانات 2.9 مليون مستفيد من رسوم الرعاية الطبية مقابل الخدمة الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق الذين خضعوا لواحدة من 14 عملية جراحية بين عامي 2016 و2019: إصلاح تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني، واستئصال الزائدة الدودية، واستئصال المرارة، واستئصال القولون، وجراحة مجازة الشريان التاجي، واستبدال الركبة، والورك، استئصال الرحم، استئصال الصفيحة الفقرية أو دمج العمود الفقري، استئصال الكبد، استئصال الرئة، استئصال البروستاتا، استئصال المثانة الجذري، واستئصال الغدة الدرقية.

ووجد الباحثون أن معدل الوفيات بعد الجراحة لمدة 30 يوماً كان 2.0% للمريض الذكر - الجراح الذكر، و1.7% للمريض الذكر - الجرّاحة، و1.5% للمريضة - الجراح الذكر، و1.3% النسبة المئوية لأزواج الجراحات والمريضات.

وخلصوا إلى أن النتائج يمكن أن تؤدي إلى فهم أفضل للعمليات التي تعمل على تحسين الرعاية لجميع المرضى، وأن الأبحاث النوعية والكمية المستمرة ستحدد بشكل أفضل كيف يؤثر جنس الجراح والمريض، إلى جانب العِرق والجوانب الأخرى للهوية المشتركة، في جودة الرعاية والنتائج بعد الجراحة».

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