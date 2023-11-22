السجن 6 سنوات لطالب روسي حاول إحراق منشآت عسكرية

حُكم على طالب (17 عاماً) في روسيا بالسجن ست سنوات في معسكر اعتقال، أمس، بتهمة محاولة إشعال حرائق متعمدة بمنشآت عسكرية.

وقضت المحكمة في سانت بطرسبرغ بأنه مذنب بتهمة «محاولة الإرهاب» لإلقاء قنابل حارقة على مباني مكتبين للدفاع في المقاطعة قبل بضعة أشهر احتجاجاً على حرب روسيا في أوكرانيا.

وذكرت بوابة «ميدوزا»، نقلاً عن والدة التلميذ، أنه يعاني مرضاً مزمناً في الكبد.

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