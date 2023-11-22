السجن 6 سنوات لطالب روسي حاول إحراق منشآت عسكرية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حُكم على طالب (17 عاماً) في روسيا بالسجن ست سنوات في معسكر اعتقال، أمس، بتهمة محاولة إشعال حرائق متعمدة بمنشآت عسكرية.
وقضت المحكمة في سانت بطرسبرغ بأنه مذنب بتهمة «محاولة الإرهاب» لإلقاء قنابل حارقة على مباني مكتبين للدفاع في المقاطعة قبل بضعة أشهر احتجاجاً على حرب روسيا في أوكرانيا.
وذكرت بوابة «ميدوزا»، نقلاً عن والدة التلميذ، أنه يعاني مرضاً مزمناً في الكبد.
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