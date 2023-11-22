قتيلان بانفجار سيارة بين أمريكا وكندا.. ولا مؤشر على عمل إرهابي

لقي شخصان مصرعهما في انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياغارا، في حادثة مروّعة أعلنت السلطات الأمريكية أن لا مؤشّر على ارتباطها بعمل إرهابي.

من جهته، تحدّث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمام البرلمان، عن «وضع خطير للغاية»، من دون أن يوضح ما إذا كانت الخيوط الأولى تشير إلى عمل إرهابي أو مجرد حادث.

وقال ترودو، أمام مجلس العموم: «من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغارا. لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو»، مضيفاً: «لا تزال هناك أسئلة كثيرة، ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن».

لكنّ حاكمة ولاية نيويورك كيثي هوتشول قالت، في مؤتمر صحافي عقدته في موقع الانفجار، إنه «لا مؤشّر في الوقت الحالي على أن هذا كان عملاً إرهابياً».

وأضافت: «لقد كانت حادثة مروّعة، تحطماً، انفجاراً... لكن في الوقت الحالي لا صلة إرهابية معروفة».

من جهته، أعلن البيت الأبيض أنه أبلغ الرئيس جو بايدن بوقوع الانفجار.

وقالت مدينة نياغارا فولز الأمريكية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن جسر رينبو الذي يربط بين الولايات المتحدة وكندا مغلق حتى إشعار آخر.

وقال شاهد لشبكة «سي بي إس» إنه شاهد سيارة «تسير بسرعة تفوق مئة ميل في الساعة (160 كلم) قبل أن تطير» وتصطدم بحاجز وتنفجر، لافتاً إلى أنه شاهد لاحقاً كرة نار على الجسر.

وقال وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان: «في كل مرة تتعرض بنية تحتية بهذه الأهمية بالنسبة إلى كندا والولايات المتحدة مثل معبر حدودي، لهذا النوع من الأحداث العنيفة، يشكّل الأمر مصدر قلق لحكومتي» البلدين.

لكنه رفض التكهّن بمصدر الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين، بحسب ما أكدت حاكمة ولاية نيويورك.

وعلى الجانب الأمريكي، كان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أول من أعلن، عبر منصة إكس، «التحقيق حول انفجار سيارة على جسر رينبو، وهو معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا قرب شلالات نياغارا».

وأرسل مكتب الشرطة الفدرالية في مدينة بوفالو في ولاية نيويورك والقريبة من شلالات نياغارا محققين متخصصين في مكافحة الإرهاب.

وكانت حاكمة نيويورك قالت، عبر منصة «إكس»، إن شرطة الولاية «تعمل مع وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي لمراقبة كل نقاط الدخول» إلى ولاية نيويورك.

من جهته، أعلن إريك أدامز، رئيس بلدية مدينة نيويورك التي تبعد مئات الكيلومترات جنوباً، أنه سيتم تعزيز الأمن في المدينة، عشية عطلة نهاية أسبوع.

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