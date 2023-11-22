التمويل الخاصّ للجامعات... خدمةٌ للمجتمع أم لجشع الإنسان؟

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القاضي والجلاد في الوقت ذاته! مباشرة إثر الإعلان عن كارثة بنك كريدي سويس في شهر مارس الماضي، كلّفت وزارة المالية الفدرالية معهداً بحثياً بإجراء تحليل لتفسير السبب وراء فشل المنظومة التي من شأنها أن تحول دون انهيار بنك "أكبر من أن ينهار". في ذلك الوقت، أعربت الصحافة والأحزاب السياسية عن استيائها من إسناد هذا العمل إلى البروفيسور مانويل أمّان، المتخصص في هذا المجال ومدير المعهد السويسري للخدمات المصرفية والمالية في جامعة سانت غالن، والذي يشارك في تمويله بنك كريدي سويس.

وكان ذلك كافياً لإعادة إحياء النقاش حول تمويل الشركات للتدريس والبحث الجامعي. وعلى عكس اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لا تزال هذه الممارسة غير معروفة أو مفهومة على نطاق واسع في سويسرا.

ومع ذلك فإن هذا الاتجاه آخذ في الارتفاع. فوفقاً للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء (2019)، تتراوح حصة التمويل الخاص للجامعات وللمعاهد التقنية الفدرالية بين 10 و41% بحسب المؤسسات.

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وبالتأكيد، لا تتعلق هذه الشراكات بالمالية فحسب، وإنما أيضاً بالطب والصيدلة ومجموعة واسعة من التقنيات.

لكن إذا تحدثنا عن جامعة سانت غالن، الموجودة على رأس القائمة، فالمقصود هنا هو الاقتصاد. ففي "كلية إدارة الأعمال" على الطريقة الأمريكية، تنشر المؤسسة رؤية ليبرالية للعالم على أقل تقدير. وليس من المستغرب أن نجد في سانت غالن مركز ابتكار الخدمات المالية المذكور أعلاه والمدعوم بمبلغ عشرة ملايين فرنك من قبل بنك كريدي سويس.

من وجهة نظر فرانسوا ديجورج، أستاذ المالية في جامعة سويسرا الإيطالية ومدير المعهد المالي السويسري، ليس هناك مشكلة في الأمر. فقد كتب لنا الردّ التالي على أسئلتنا: "هناك بنوك تموّل مؤسسات غير ربحية، بالتعاون مع جامعات. وهذه المؤسسات تتمتع بحوكمة علمية صارمة تهدف إلى التميز الأكاديمي وتضمن استقلال الجامعات والباحثين".

فرانسوا ديجورج Università della Svizzera italiana

مَن يدفع يأمر؟

أما مارك تشيسني فله رأي آخر في هذا الأمر. حيث يعتبر أستاذ المالية في جامعة زيورخ والمناهض لـ "تمويل الكازينو"، ومؤلف كتاب الأزمة الدائمةرابط خارجي أنَّ "الحصول على مبالغ من بنك كبير أو من عدة بنوك كبرى يؤدي إما إلى التزام الصمت أو إلى الدفاع عن أجندة هذه المؤسسات". ولتوضيح ذلك، يستشهد بموضوعات بحثية "ليست ذات صلة بالصالح العام"، على سبيل المثال: "كيف يمكن تحسين أداء محافظ صناديق التحوط؟". ووفقاً لتشيسني، فإن "العرض يساعد الأشخاص الأثرياء بالفعل على أن يصبحوا أكثر ثراءً، مما يؤدي إلى تفاقم الظلم الاجتماعي".

وبعيداً عن مسألة المجاملة تجاه هذه المؤسسات المالية الضخمة، يأسف مارك تشيسني لكون ممارسة المالية وتدريسها مشبعان بروح مفكري الثمانينيات المُلتفين حول ميلتون فريدمان فيما يُسمى بمدرسة شيكاغو. التي تركّز على الأسواق، التي يُفترض أنها حرة، والحرية الفردية وانعدام الثقة تجاه التدخل الحكومي.

هذا التحليل الذي يدحضه فرانسوا ديجورج، حيث يعتقد أنَّ "الهيمنة المزعومة لميلتون فريدمان ولمدرسة شيكاغو هي مجرد أسطورة". كما يذكر أنه في مجال تمويل الشركات، يعود نموذج تأسيس قيمة المساهمين إلى إيرفينغ فيشر في جامعة ييل في عام 1930.

مارك تشيسني unizh

أما في تمويل السوق، فيعود النموذج الأساسي لأسعار الأصول المالية إلى أطروحة الدكتوراه للويس باشيلير في جامعة السوربون في عام 1900. ويؤكد مدير المعهد المالي السويسري أنَّ "هذه النماذج سبقت ميلتون فريدمان بعدة عقود، وتبقى هي الركائز في كتب المالية الحالية".

تمويل مستدام؟

ولكن من الناحية العملية، ماذا يعني كل هذا في الفصل الدراسي؟ يقول مارك تشيسني مستنكراً: "بعد كارثة كريدي سويس، تطرقت إلى الموضوع وسألت طالباتي وطلابي في البكالوريوس فيما لو تم تحليل ما حصل من قبل مدرسين آخرين. وعلى ما يبدو لم يتم ذلك أو تمَّ ولكن بشكل غير كاف. وهذه مشكلة".

ومع ذلك، فقد تغيرت الأمور في التعليم منذ أزمة عام 2008. ففي زيورخ، أدخل مارك تشيسني "تغييرات جذرية" في منهاجه التعليمي، لأنه يدرك أنه "عندما تكون النظرية خاطئة بشكل جلي، فلا يمكننا أن نستمر بتدريسها".

وهو يرى أننا نشهد أزمة قيم حقيقية. "أنا أسأل طالباتي وطلابي ما هي قيمهم؟ هل هي مالية فقط؟". ويُعرّف البروفسور نفسه بأنه "مفكك" للتمويل ـ وبالتالي عليه أن يكون على معرفة دقيقة بالمجال الذي يفككه.

بدوره، يعترف ديجورج أيضاً بأنَّ تدريس المالية، كتخصص تطبيقي، يتطور باستمرار وبأنه قد تغير بشكل كبير منذ عام 2008. "فقد احتل موضوع الاستقرار المالي مكاناً أوسع في الدروس. وفي الآونة الأخيرة، أدخلت المناهج الدراسية أيضاً التمويل المستدام والرقمنة".

تمويل مستدام؟ يرى مارك تشيسني أنَّ هذا المصطلح هو مجرد "تناقض لفظي" ـ ذلك الأسلوب الذي يجمع بين كلمتين متناقضتين في المعنى. وهو يُقرّ بأنَّ الأمور "تجري بشكل مختلف في مؤسسة مثل البنك السويسري البديل"، ولكن بالنسبة له، المهيمن الفعلي في البنوك الكبرى هو منطق تمويل الكازينو ورهاناته.

يتعذر التوفيق بينهما

في نهاية المطاف، نلاحظ جيداً بأنَّ الأستاذين يختلفان تماماً حول الطريقة التي يتم بها تقاسم الثروة في مجتمعاتنا. "في اقتصاد السوق القائم على الملكية الخاصة، من الواضح أن الثروة الجماعية تساوي مجموع ثروات الأفراد"، بحسب فرانسوا ديجورج. إلا إذا خُصّص جزء من هذه الثروة للمجتمع أو للدولة ـ وهو بالطبع ما لا يمكن أن يتمناه الليبرالي الحقيقي.

وفي هذا الصدد يذكرنا ديجورج قائلاً: "ومع ذلك، عندما يحتاج المجتمع إلى استثمارات ضخمة، يمكن للمالية أن تستجيب. فبفضل إنشاء كريدي سويس استطاعت سويسرا تمويل شبكة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر".

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الأجور المرتفعة في سويسرا ليست كما تبدو عليه في الواقع

إذا كنت مصرفيًا أو دبلوماسيًا أو رئيسًا تنفيذيًا أجنبيًا يمكن أن تتقاضى مرتباً عاليا وتتمتع بحياة مريحة، ولكن ليس هذا وضع أغلب العاملين في البلد.

لكننا في القرن الحادي والعشرين. وكما يشير تشيسني، فإن "العلامات الحيوية تومض باللون الأحمر". ذاكرًا على سبيل المثال ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقدان التنوع البيولوجي، والحرب في أوكرانيا. ويؤكد أن ما نحتاج إليه هو "نقلة نوعية" كاملة. لأن المجتمع الذي تهيمن عليه الأنانية والسخرية "لا يمكنه أبدًا حل هذه المشاكل الملحة".

تحرير: ساموئيل جابيرغ

ترجمة: ميساء قطيفاني ـ خبية

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