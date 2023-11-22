5 شهداء في غارة صهيونية على منزل بجنوب لبنان

MENAFN - Khaberni) خبرني -استشهد 5 اشخاص جراء غارة صهيونية على منزل في منطقة بيت ياحون جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الحربية مساء الاربعاء على منزل في بيت ياحون، أسفرت عن سقوط اربعة شهداء وجريح.

وقالت مصادر لبنانية ان من بين الشهداء

سراج رعد نجل النائب في البرلمان اللبناني ورئيس كتلة حزب الله البرلمانية

محمد رعد.

بدوره اعلن حزب الله عن استشهاد 5 عناصره ، وهم

عباس محمد رعد "سراج" من بلدة جباع ، وخليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا ، وأحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" ، ومحمد حسن أحمد شري "كربلا" ، وبسام علي كنجو "أبو حسين ثائر".







