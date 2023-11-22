5 شهداء في غارة صهيونية على منزل بجنوب لبنان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
استشهد 5 اشخاص جراء غارة صهيونية على منزل في منطقة بيت ياحون جنوب لبنان.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الحربية مساء الاربعاء على منزل في بيت ياحون، أسفرت عن سقوط اربعة شهداء وجريح.
وقالت مصادر لبنانية ان من بين الشهداء
سراج رعد نجل النائب في البرلمان اللبناني ورئيس كتلة حزب الله البرلمانية
محمد رعد.
بدوره اعلن حزب الله عن استشهاد 5 عناصره ، وهم
عباس محمد رعد "سراج" من بلدة جباع ، وخليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا ، وأحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" ، ومحمد حسن أحمد شري "كربلا" ، وبسام علي كنجو "أبو حسين ثائر".
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