المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات الكيان في غزة بعد الحرب

MENAFN - Khaberni) خبرني - تواصل دولة الاحتلال الحرب على الشعب الفلسطيني واضعة هدفا كبيرا وهو القضاء على حركة حماس، غير أنه بدا واضحًا منذ البداية أن ليس لدى إسرائيل تصور عن كيفية تحقيق هذا الهدف، بل إنّ هناك شكوكا في إمكانية تحقيقه، كما يؤكد ذلك التقرير التالي المنشور على موقع مركز رؤية للتنمية السياسية.

ولعل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك أفضل مَن عبّر عن تلك الشكوك، إذ صرّح في مقابلة أنّه لا يمكن القضاء على حماس بشكل كامل لأنها "حركة أيديولوجية، وهي موجودة في أحلام الناس وفي قلوبهم وفي عقولهم".

وهذا الرأي ليس حكرًا على باراك، إذ يمكن القول إنّ حكومة الاحتلال وخبراءها مدركون لهذه الحقيقة.

يتبدى لدى الاحتلال من هنا أنّ المشكلة ليست حماس، وإنما هي قطاع غزة بأهله البالغ عددهم أكثر من مليونين و200 ألف مواطن، ما فتح الجدال حول "اليوم التالي" بعد القضاء على حماس.

وقد كانت الولايات المتحدة الأميركية هي المبادرة لطرح هذا الموضوع عندما أعلن رئيسها جو بايدن خلال زيارته لدولة الاحتلال واجتماعه مع مجلس الحرب الإسرائيلي في 18 أكتوبر/تشرين الأول، عن طرح أسئلة صعبة على قادة الاحتلال.

وقد ورد حينها أنّ بايدن قال لقادة الاحتلال خلال اجتماعه معهم: "ابدؤوا بالتفكير في ما سيحدث في اليوم التالي، كيف ترون بعد شهر أو شهرين أو عام -لديكم كل الشرعية والوقت للقتال- ولكن ماذا سيحدث في اليوم التالي؟".

ولعلّ هذا السعي الأميركي لإيجاد ترتيب لمستقبل غزة جاء بعد أن تبين للولايات المتحدة ودولة الاحتلال أنّ هناك رفضًا عربيًا واسعًا لمسألة تهجير غزة إلى سيناء أو غيرها.

يثير هذا الموضوع عددًا كبيرًا من الأسئلة حول البدائل التي طرحتها دولة الاحتلال بدعم أميركي كامل لحل "مشكلة قطاع غزة"، وكذلك المعيقات التي تواجهها هذه البدائل، وما الخيار الذي تنفذه دولة الاحتلال حاليا على الأرض؟

رغم ذلك فإن دولة الاحتلال عزمت أمرها على التمسك بخيار التهجير حلا نهائيا لما تراه في قطاع غزة من مشكلة دائمة لأمنها وأمن المشروع الصهيوني برمته، وهذا الخيار تنفذه على الأرض دون الإعلان الرسمي عن تبنيه، مع إدراكها للرفض العربي والمصري والأردني تحديدًا، وحجم المخاطر التي ينطوي عليها هذا الخيار.





** بدائل الاحتلال.. أحلاها مرّ

كتب البروفيسور والمستشرق الصهيوني ميخائيل ميلشتاين مقالًا بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول في صحيفة يديعوت أحرونوت بعنوان "من سيحكم غزة.. هذه هي الخيارات، وكلها سيئة". ولعله كان من أوائل من تطرقوا إلى هذه المسألة لدى قادة الاحتلال وخبرائه، مستغلا خبرته المعرفية الاستشراقية التي شكّلها عن المجتمع الفلسطيني.

استهل ميلشتاين مقاله بالتشكيك في إمكانية القضاء على حماس، إلا أنه في حال نجاح الاحتلال في القضاء عليها وهو الأمر غير مؤكد، فإنّ أمامه 4 خيارات لمستقبل غزة، اثنان منها سيئان، واثنان أكثر سوءًا.

أما الأكثر سوءًا والواجب الامتناع عنهما، فهما:

1- احتلال قطاع غزة من جديد، وحكم إسرائيلي مستمر، وهذا الخيار سيكون له ثمن باهظ أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وهو شبيه لما حدث مع الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

2- القضاء على حكم حماس والخروج سريعًا من غزة، وهذا سيخلف وراءه فراغًا سرعان ما يتحول إلى فوضى خطيرة أمنيا.

والأقل سوءًا:

1- إعادة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ولكن تحقيق هذا الخيار يتطلب أن تتخلص حكومة إسرائيل من تصور أنّ السلطة الفلسطينية عدو أسوأ من حماس.

وأيضا لا يبدو أنّ السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية بصعوبة ستكون معنية بتولي هذه المهمة المعقدة، وإذا قبلت بهذه المهمة "على ظهر دبابة إسرائيلية"، فليس معلومًا كم من الوقت ستصمد.

2- بلورة نظام سياسي بديل يدير غزة بناء على قيادات محلية (رؤساء بلديات، وجهاء، عشائر) بمشاركة السلطة الفلسطينية ودعم خارجي من مصر.

على الرغم من أنّ "ميلشتاين" يبدي ميله للخيار الأخير كأقل خيار سوءًا، فإنه مع ذلك يشكك في إمكانيته أيضا، ما يعنيه ذلك هو أنه كان واضحًا منذ البداية بأن الخيارات المطروحة أمام دولة الاحتلال لمستقبل غزة قليلة وصعبة، إن لم تكن مستحيلة التحقيق.

غير أنّ دولة الاحتلال بدعم الولايات المتحدة الأميركية، ومعها دول غربية من أهمها بريطانيا وألمانيا حاولت طرح هذه الخيارات وغيرها، فمع كل مرة تتبين فيها استحالة أو صعوبة أحد الخيارات تنتقل هذه الدولة إلى خيار آخر.

إلى سيناء كان الخيار الأول الذي سعت دولة الاحتلال إلى تنفيذه بدعم أميركي وغربي كامل هو تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وكان الحديث حينها يدور حول تهجير مؤقت ريثما تنتهي إسرائيل من مهمتها في القضاء على حركة حماس.

إن طرح هذا الخيار جاء قبل إقدام الجيش الإسرائيلي على التوغل البري في قطاع غزة، وذلك لأنّ قادة الاحتلال كانوا يدركون صعوبة تنفيذ العملية البرية في ظل اكتظاظ القطاع بسكانه، غير أنّ خروج السكان منه يعني حتميًا عدم عودتهم إليه، وهذا هو الهدف النهائي للاحتلال.

لم يعلن أيّ من المسؤولين الإسرائيليين أو الغربيين، لا سيما الأميركيين، صراحة عن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، إلّا أنّ هناك الكثير من التصريحات والدعوات غير الرسمية أو من مسؤولين متطرفين، دعت إلى تهجير سكان غزة.

ومن ذلك دعوة الوزير الإسرائيلي آفي دختر الذي وصف نزوح الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بنكبة 2023، غير أنّه منذ بداية الحرب، ومع تصاعد الحديث عن الغزو البري للقطاع، بدأت بعض الدوائر الإسرائيلية والأميركية بالدعوة لتوفير ما تسميه "ممرات إنسانية آمنة" إلى سيناء لتجنيب المدنيين الفلسطينيين آثار الحرب.

إضافة إلى اشتمال خطة الدعم المالي لأوكرانيا وإسرائيل التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن للكونغرس على بند بقيمة 3.495 مليارات دولار، تحت عنوان "مساعدات الهجرة واللجوء"، وهي عبارة غامضة، ولكنها اقترنت مع الجهود الأميركية لإقناع الدول العربية بتهجير أهالي غزة.

تولى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مهمة الترويج لخيار التهجير، وذلك خلال جولة له امتدت من 11 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول، لـ7 دول في المنطقة، بيد أنّه لم يصدر عنه أي تصريحات بهذا الخصوص، وإنّما أعلن في نهاية جولته أنّ الولايات المتحدة تعارض فكرة التهجير.

غير أنّ الرفض المعلن شديد اللهجة المتكرر لدى عدد من الدول العربية لمسألة التهجير، خاصة مصر والأردن، يشي بحجم الضغوط التي مورست على هذه الدول للقبول بفكرة التهجير، ولعلّ أهمها إعلان مجلس الأمن القومي المصري الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 أكتوبر/تشرين الأول، رفضه واستهجانه لسياسة التهجير.

وأكد المجلس حينها أنّ الأمن القومي المصري خط أحمر، في إشارة إلى أنّ مخطط التهجير يشكل تهديدًا لبلاده، وكذلك صدرت عن الأردن تصريحات متتالية توضح أنّ تهجير الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة يعتبر إعلان حرب على الأردن، وقد جاء أحدها على لسان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.





** لاءات مصرية

بعد هذا الرفض العربي الصريح لمخطط التهجير، بدأت الولايات المتحدة على لسان رئيسها الذي زار دولة الاحتلال واجتمع مع مجلس حربها في 17 أكتوبر/تشرين الأول بدعوة الاحتلال للتفكير في اليوم التالي.

وقد طُرحت عدة مخططات منذ ذلك الحين لمستقبل غزة، من الواضح أنّ جميعها فشلت ولم تحظ بأي قبول أو إجماع عربي، ومن تلك المخططات إعادة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، أو تسليمه للإدارة المصرية، أو تسليمه لإدارة دولية عربية مشتركة، أو تسليمه لقوات الناتو والأمم المتحدة، أو إعادة الاحتلال "الإسرائيلي" للقطاع.

رُفضت كل المشاريع الأميركية والإسرائيلية فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة عربيا وإقليميا، وبالتحديد من مصر والأردن، لأنهما ستكونان الأكثر تأثرًا بتبعات أي سيناريوهات يحاول الاحتلال فرضها في قطاع غزة، حيث جاء أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوضح لمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز خلال زيارته للقاهرة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يمكن أن يسمى اللاءات المصرية الأربعة، وهي: رفض تهجير سكان القطاع، ورفض إعادة إسرائيل احتلال قطاع غزة وإدارته، ورفض مقترح الإدارة المصرية للقطاع، ورفض دخول قوات الناتو أو أي قوات أجنبية أخرى فيه.





** وصفة أميركية غامضة

مع هذا الرفض العربي والإقليمي، أخذت الولايات المتحدة تتراجع شيئًا فشيئًا عن أطروحاتها المتنوعة لمحاولة إيجاد مخرج لدولة الاحتلال من المأزق الغزي، حيث قدّم بلينكن خلال وجوده في طوكيو لحضور قمة مجموعة السبع، ما يوصف باللاءات الخمس، وهي "لا للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، لا لاستخدام غزة منصة للإرهاب، لا لإعادة احتلال غزة بعد انتهاء الصراع، لا لحصار غزة، لا لتقليص أراضي غزة".

بيد أنّه لا يبدو أنّ دولة الاحتلال قد انصاعت لهذه المحاذير الأميركية، فقد أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رفضه لفكرة عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة، إذ صّرح أنه لن يقبل بعودة نظام يعلّم أولاده قتل اليهود وكراهيتهم، ويموّل الإرهابيين ولم يدن "الفظائع" في 7 أكتوبر.

وفي المقابل، أكّد إصراره على الاحتفاظ بسيطرة أمنية على قطاع غزة، تشمل "القدرة على دخول الجيش الإسرائيلي" إلى القطاع متى يشاء لتصفية إرهابيين من الممكن أن ينشؤوا في القطاع"، وعارض في الوقت ذاته فكرة تسليم القطاع لقوات دولية.

عاد نتنياهو ليؤكد موقفه بخصوص السلطة الفلسطينية واحتلال غزة في المؤتمر الذي عقده برفقة الوزيرين بيني غانتس ويوآف غالانت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ اختتمه بالقول: "لن أوافق على أن تدخل إلى غزة أي جهة تدفع الأموال للإرهاب والمخربين ولعائلاتهم وتربي الأطفال على قتل اليهود والقضاء على دولة إسرائيل، ودون مثل هذا التحول في طابع الإدارة المدنية التي ستوجد في غزة، فإنها مجرد مسألة وقت حتى تعود غزة للإرهاب ولن أقبل بذلك".

ويشير هنا إلى السلطة الفلسطينية التي تسري دعاية حولها لدى المستوطنين بأنها الوجه الآخر لحماس. ويضيف نتنياهو فيما يتعلق ببقاء سيطرة الاحتلال على غزة: "هناك شرط آخر أضعه لليوم التالي، بأن "جيش الدفاع" سيتمتع بحرية كاملة للتصرف في قطاع غزة في مواجهة كل تهديد، فقط بهذه الطريقة سنضمن نزع السلاح من غزة".

على الرغم من أنّ هناك معارضة أميركية لهذه المواقف "الإسرائيلية"، وتأكيدًا أميركيا على وجود "قيادة فلسطينية واتحاد لغزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية"، فإنّ هناك غموضًا في هذه المواقف، فقد أشار بلينكن إلى الحاجة إلى "فترة انتقالية ما" في نهاية الحرب، وأنّ دولة الاحتلال ستتولى لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة.

تحمل هذه العبارات درجة كبيرة من الغموض والمناورة، فهي تستبطن بداخلها إمكانيات كثيرة، من أهمها بقاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، خاصة أنها تقول "لفترة غير محدودة"، كما أنّ فكرة المرحلة الانتقالية تعني مرحلة إعداد نظام لإدارة غزة لا تستبعد منه أيا من الخيارات المطروحة، على أيّة حال لا يبدو أن هناك اختلافًا كبيرًا في وجهات النظر بين دولة الاحتلال والولايات المتحدة فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.





** عيقات كبيرة

بدا واضحًا منذ البداية أنّ كل البدائل المطروحة غير قابلة للتطبيق، حسب ما أوضح ميلشتاين قبل أن يبدأ طرح هذه البدائل.

غير أنّ التناول الكثيف للمخططات الإسرائيلية والأميركية خلال أيام الحرب يثير علامات استفهام كبيرة، فهناك عوائق كثيرة أمام تنفيذ أيّ من هذه البدائل، ومن أهمها:

* المعارضة العربية والإقليمية لمعظم هذه المخططات، وهذا الأمر مهم جدا، لأنّ تنفيذ عدد منها يحتاج موافقة ومشاركة عربية.

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ضعف السلطة الفلسطينية وتآكل شرعيتها وعجزها عن إدارة الضفة الغربية، فضلا عن المساعي الإسرائيلية الواضحة للإمعان في تهميشها وإضعافها وحصرها في دور وظيفي محدد.

* احتمال فتح جبهات حرب جديدة، لا سيما من طرف حزب الله، الذي أكّد أمينه العام حسن نصر الله أنّه لن يسمح بهزيمة المقاومة الفلسطينية وحماس تحديدًا.

العامل الأكثر تأثيرًا هو أنّ المقاومة ما زالت تقاوم، ويبدو بوضوح أنها بعيدة جدا عن الهزيمة العسكرية، وفي المقابل، لم يتمكن جيش الاحتلال من احتلال قطاع غزة ولا حتى شماله، فتقدمه بطيء جدا، ومناطق تقدمه هي مناطق مواجهة متصاعدة، وليست مناطق احتلال وتثبيت سيطرة. أمام هذه المعيقات الصعبة جدا، يبدو أن الحديث عن مرحلة ما بعد حماس أو "اليوم التالي" هو حديث بعيد عن الواقع، وغير مؤكد الحدوث إن لم يحدث ما هو عكسه تماما، وقد قال "نتنياهو" في ضوء ذلك: "لن نتحدث عن مستقبل غزة إلّا بعد القضاء على حماس".





** عود على بدء

تثبت الخبرة الطويلة والتجربة مع الاحتلال الإسرائيلي أنّ سياسته الدائمة هي طرح الخطط والرؤى وإشغال الجميع بنقاشها، بينما ينشغل هو في تشكيل الواقع على الأرض.

فمنذ اتفاقية أوسلو عام 1993 طرح الاحتلال عشرات الخطط والمبادرات، وأعلن التزامه بحل الدولتين، ووقع اتفاقيات وخاض مفاوضات متعددة، ثم أوقف التفاوض وبدأ بطرح مبادرات جديدة، مثل السلام الاقتصادي لنتنياهو، ومخطط ضم الضفة الغربية و"صفقة القرن"، وتقليص الصراع لرئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، وخطة الحسم للوزير المستوطن بتسلئيل سموتريتش.

وبينما كان الجميع منشغلا بهذه المخططات والمقترحات، كان الاحتلال يفرض وقائع على الأرض ويعيد تشكيل الأمر الواقع بما يحقق غاياته النهائية المتعلقة بالاستيطان والتهجير بالضفة الغربية.

لا يختلف الواقع الحالي في قطاع غزة، فبينما تُشغل جميع الأطراف في مسألة ما بعد الحرب، يفرض الاحتلال وقائع على الأرض، فالتضارب وعدم الوضوح لدى الاحتلال في مستقبل قطاع غزة لا يتعلق فقط بأنه ليست لديه أهداف قابلة للتنفيذ، وإنما هي سياسة خلق الوقائع من خلال الميدان حتى لا تتعرض لانتقادات تعيق تنفيذ أهدافه.



فعلى سبيل المثال، في بنية السردية الصهيونية حول أحداث النكبة عام 1948، تبرر دولة الاحتلال سبب تهجير الفلسطينيين بأنه جاء بناء على طلب القيادات العربية من الفلسطينيين الخروج من أراضيهم، وأنها لم تكن لديها خطة أو سياسة للتهجير.

الملاحظ الآن أنّ الاحتلال يركز جل مجهوده العسكري على شمال قطاع غزة، ولكن هذا المجهود يضمن تدمير كل مقومات الحياة فيه من بنى تحتية ومستشفيات ومحطات ومنازل وعمارات سكنية وغيرها الكثير، كما أنّه يفرض عليه حصارا قاتلا يضاعفه بارتكاب المجازر الإجرامية.

وفي هذه الظروف ليس أمام الناس سوى النزوح جنوبًا أو انتظار الموت جوعًا وعطشًا وقصفًا، ومن المعروف أنّ الاحتلال سينتقل لتنفيذ غزوه البري للجنوب قريبًا، ما يعني أنه سيمارس نفس السياسات هناك.

وقد بدأ جيش الاحتلال بإلقاء منشورات على مناطق في شمال القطاع، تدعوهم إلى النزوح جنوبًا، والمخطط النهائي هو التهجير.

بطبيعة الحال، ترفض مصر خيار التهجير إلى سيناء رفضًا قاطعًا، ولكن قد لا يحدث التهجير بالصورة المتوقعة، وإنما كما طالب "سموتريتش" بـ"هجرة طوعية" إلى دول العالم.

ومصطلح الهجرة الطوعية هو مجرد تلاعب بالألفاظ، فبعد تدمير كل مقومات الحياة في غزة وحرمان الناس من أبسط حقوقهم لن يكون أمامهم سوى الفرار من هذا الواقع إلى مكان آخر.





** تحويل غزة لبيئة طاردة.. النجاح ليس مضمونا

وقع الاحتلال في مأزق فيما يتعلق بطريقة التعامل مع قطاع غزة، ومع أنّ حل هذا المأزق بسيط جدًا، وهو تقديم تنازل لتلبية الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967.

إلّا أنّ الاحتلال تجاهل تمامًا هذا الحل، وأمات إمكانية تحقيقه، والآن تبحث له الولايات المتحدة عن مخرج من مأزقه وقلة خياراته في التعامل مع قطاع غزة.

ومن الواضح أنّ الضفة الغربية خارج كل هذه الحسابات حاليًا، مع أنّ مأزق الاحتلال لا ينحصر في غزة، وإنّما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس أيضًا.

وفي ظل الانشغال بمناقشة المخططات والأطروحات الأميركية والإسرائيلية لمرحلة ما بعد الحرب، ينشغل الاحتلال برسم مستقبل غزة والضفة الغربية من خلال العمل على الأرض وتهيئة ظروف التهجير، تحت مسمى "الهجرة الطوعية"، بـ"كي وعي" الشعب الفلسطيني وإرهابه ودفعه للتسليم لآلة القتل والدمار الصهيونية، ليكون متقبلا لفكرة الرحيل عن أرضه التي لم تعد صالحة للحياة.

مع ذلك، ليس من الضروري أن ينجح الاحتلال في مسعاه هذا أيضا، فالمعيقات التي واجهت كل البدائل التي طرحت سابقًا، بما فيها التهجير، تواجه هذا الخيار غير المعلن أيضًا، فكل شيء مرهون بنتائج الحرب ومدى قدرة دولة الاحتلال على المغامرة بدفع الجبهات الأخرى والدول العربية إلى خط المواجهة. ولكن ذلك يستدعي الوقوف في وجه هذا المخطط أيضًا، واتخاذ إجراءات لوقف القتل والتدمير الممنهج الهادف إلى إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم.