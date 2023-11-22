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«ديلي بوينت» تتوسع في الشرق الأوسط عبر دبي

11/22/2023 7:40:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة ((تودت د. سيلك آند كول)) ومقرها الرئيس ميونيخ الألمانية، والمعروفة باسم علامتها التجارية ((ديلي بوينت))، التوسع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وذلك عبر افتتاح مقرّ في دبي.

وتقدّم ((ديلي بوينت))، المتخصصة في إدارة البيانات، وعلاقات العملاء للفنادق والمجموعات الفندقية المتطوّرة، مجموعات من الخدمات المتعلّقة بالضيافة والفنادق. وجاءت خطوة الشركة لتواكب تزايد عدد عملائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك مجموعة روتانا، إحدى شركات إدارة الفنادق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يوفّر المكتب الجديد نقطة اتصال استراتيجية للعملاء الحاليين والجدد.

وأكد مايكل تودت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديلي بوينت، أهمية هذا التوسع، موضحاً أن هذا ليس مقراً للشركة فحسب، وإنما خطوة رئيسية في استراتيجية الشركة وخططها نحو النمو والتوسُّع في أسواق جديدة.

وأشار تودت إلى أنَّ دبي ستكون بمثابة مركز المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبوابتها إلى آسيا، مما يتيح مشاركة خبرات المجموعة مع المستثمرين الفندقيين في جميع أنحاء العالم. وتدعم منصّة ((ديلي بوينت)) ملفات عملائها بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تنظيف البيانات في الوقت الحقيقي من مصادر متعددة، وهو ما يُعدّ حجر الزاوية في قطاع الفنادق، والضيافة.

وتجمع منصة ((ديلي بوينت)) البيانات من جميع المصادر ذات الصلة، مثل ((نظام نقاط البيع))، وهو نظام حاسوبي لتسجيل المبيعات وإدارة المخزون في الفندق، و((نظام إدارة الفندق))، يدير العمليات اليومية للفندق، مثل الحجوزات، والإيرادات، والمخزون، والموظفين، وعلاقات العملاء، مما يسمح للمنصّة بإنشاء ملف تعريفي مركزي وموحد للعميل الفندقي.

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