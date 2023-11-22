«ديلي بوينت» تتوسع في الشرق الأوسط عبر دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة ((تودت د. سيلك آند كول)) ومقرها الرئيس ميونيخ الألمانية، والمعروفة باسم علامتها التجارية ((ديلي بوينت))، التوسع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وذلك عبر افتتاح مقرّ في دبي.
وتقدّم ((ديلي بوينت))، المتخصصة في إدارة البيانات، وعلاقات العملاء للفنادق والمجموعات الفندقية المتطوّرة، مجموعات من الخدمات المتعلّقة بالضيافة والفنادق. وجاءت خطوة الشركة لتواكب تزايد عدد عملائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك مجموعة روتانا، إحدى شركات إدارة الفنادق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يوفّر المكتب الجديد نقطة اتصال استراتيجية للعملاء الحاليين والجدد.
وأكد مايكل تودت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديلي بوينت، أهمية هذا التوسع، موضحاً أن هذا ليس مقراً للشركة فحسب، وإنما خطوة رئيسية في استراتيجية الشركة وخططها نحو النمو والتوسُّع في أسواق جديدة.
وأشار تودت إلى أنَّ دبي ستكون بمثابة مركز المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبوابتها إلى آسيا، مما يتيح مشاركة خبرات المجموعة مع المستثمرين الفندقيين في جميع أنحاء العالم. وتدعم منصّة ((ديلي بوينت)) ملفات عملائها بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تنظيف البيانات في الوقت الحقيقي من مصادر متعددة، وهو ما يُعدّ حجر الزاوية في قطاع الفنادق، والضيافة.
وتجمع منصة ((ديلي بوينت)) البيانات من جميع المصادر ذات الصلة، مثل ((نظام نقاط البيع))، وهو نظام حاسوبي لتسجيل المبيعات وإدارة المخزون في الفندق، و((نظام إدارة الفندق))، يدير العمليات اليومية للفندق، مثل الحجوزات، والإيرادات، والمخزون، والموظفين، وعلاقات العملاء، مما يسمح للمنصّة بإنشاء ملف تعريفي مركزي وموحد للعميل الفندقي.
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