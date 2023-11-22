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«أبوظبي الأول» يعزز مسيرته نحو الحياد المناخي

11/22/2023 7:40:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن توسعة نطاق أهداف خفض الانبعاثات المموَّلة لتشمل خمسة قطاعات إضافية: الزراعة، الألمنيوم، الأسمنت، العقارات التجارية والفولاذ.

وتم تحديث الأهداف لتشمل المجموعة الثانية من القطاعات التي يستهدف بنك أبوظبي الأول خفض انبعاثاتها الممولة، في خطوة تمثل امتداداً لإعلان البنك مارس الماضي عن الأهداف المتعلقة بالمجموعة الأولى، والتي تشمل قطاعات النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة، ليصبح بذلك أول بنك يعمل على تحديد أهداف لخفض الانبعاثات الممولة لهذه القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستسهم الأهداف المجمعة للقطاعات الثمانية في تغطية 90 % من الانبعاثات التي يمولها بنك أبوظبي الأول للشركات، وستمثل عنصراً رئيسياً في استراتيجية النمو المستدام التي تنتهجها المجموعة، والتي تستهدف الوصول إلى الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2050.

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