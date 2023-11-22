«شعاع»: النتائج المالية جاهزة منذ 14 الجاري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة شعاع كابيتال أن القوائم المالية للشركة جاهزة للنشر منذ يوم 14 نوفمبر الجاري، ويرجع التأخير في نشرها إلى انتظار الحصول على بعض التأكيدات المالية.
وبحسب إفصاح لسوق دبي، اعتذرت الشركة للمساهمين عن التأخير في نشر القوائم المالية، مؤكدة التزامها بنشر النتائج المالية خلال الأيام المقبلة.
وأعلن سوق دبي المالي إيقاف التداول على أسهم الشركة لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، وتم إيقاف التداول أيضاً على عقود المشتقات المرتبطة بالشركة.
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