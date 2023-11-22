«شعاع»: النتائج المالية جاهزة منذ 14 الجاري

أعلنت شركة شعاع كابيتال أن القوائم المالية للشركة جاهزة للنشر منذ يوم 14 نوفمبر الجاري، ويرجع التأخير في نشرها إلى انتظار الحصول على بعض التأكيدات المالية.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، اعتذرت الشركة للمساهمين عن التأخير في نشر القوائم المالية، مؤكدة التزامها بنشر النتائج المالية خلال الأيام المقبلة.

وأعلن سوق دبي المالي إيقاف التداول على أسهم الشركة لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الجاري، وتم إيقاف التداول أيضاً على عقود المشتقات المرتبطة بالشركة.