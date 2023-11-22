إنجاز %17 من مشروع «عزيزي فيستا» في مدينة دبي للاستوديوهات

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، إنجاز 17% من أعمال إنشاء مشروع ((عزيزي فيستا)) في مدينة دبي للاستوديوهات،. ووصلت نسبة الإنجاز في الأعمال الهيكلية إلى 42%، ويبلغ إجمالي القوى العاملة في الموقع 158 عاملاً، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2024.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: ((يؤكد التقدم السريع الذي تم تحقيقه في فيستا التزامنا بإكمال مشروعنا قبل الموعد المحدد، مع الحفاظ على التميز في الجودة. ومن خلال اعتماد التقنيات المتقدمة والشراكات الاستراتيجية مع قادة الصناعة، قمنا بتسريع الجدول الزمني للبناء ووضع معايير جديدة للجودة. ونقترب من موعد الانتهاء المتوقع للمشروع في الربع الثالث من عام 2024.