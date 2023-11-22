إنجاز %17 من مشروع «عزيزي فيستا» في مدينة دبي للاستوديوهات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، إنجاز 17% من أعمال إنشاء مشروع ((عزيزي فيستا)) في مدينة دبي للاستوديوهات،. ووصلت نسبة الإنجاز في الأعمال الهيكلية إلى 42%، ويبلغ إجمالي القوى العاملة في الموقع 158 عاملاً، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2024.
وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: ((يؤكد التقدم السريع الذي تم تحقيقه في فيستا التزامنا بإكمال مشروعنا قبل الموعد المحدد، مع الحفاظ على التميز في الجودة. ومن خلال اعتماد التقنيات المتقدمة والشراكات الاستراتيجية مع قادة الصناعة، قمنا بتسريع الجدول الزمني للبناء ووضع معايير جديدة للجودة. ونقترب من موعد الانتهاء المتوقع للمشروع في الربع الثالث من عام 2024.
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