2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 408 مبايعات بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 342.59 مليون درهم و331 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 856.24 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 42.84 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 31.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 16.11 مليون درهم، تلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13.04 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 31.14 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 29.6 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 36.62 مليون درهم.