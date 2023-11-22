«إنتليان» للتكنولوجيا تفتتح مقراً في دبي

أعلنت مجموعة ((إنتيليان تكنولوجيز)) المزوّد العالمي للهوائيات والمحطات الطرفية للأقمار الاصطناعية، افتتاح مكتب لها في دبي، لتعزيز وتيرة توسُّعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتميز المقر الجديد للمجموعة الرائدة عالميّاً بموقع استراتيجي لتزويد عملائها وتلبية احتياجاتها المتزايدة، مع تعزيز علامتها التجارية في ما يتعلّق بقطاعات رئيسة في الأسواق البحرية والتجارية.

وتعد دبي الموقع المثالي للمجموعة للتواصل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي الفرع العاشر للشركة عالميّاً، ولا سيّما مع المكاتب الإقليمية الحالية للمجموعة في: آسيا، والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا.

وسيعمل المكتب الإقليمي الجديد للمجموعة في دبي على التعاون مع المكاتب الإقليمية الأخرى؛ ما يضمن التدفق السلس للخدمات اللوجستية والدعم في ما بينها، ويعزز قدرة المجموعة على تطوير خدمة العملاء بشكل فعَّال على نطاق عالمي. وقال إريك سونج، الرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله: ((افتتاح مقرّنا الجديد في دبي يبرز التزامنا التوسُّع في توفير خدمات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية)).