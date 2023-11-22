لتوفير أجرة التاكسي .. يختبئ في شاحنة فيبتعد 400 كلم

(MENAFN
- Al-Bayan)
بغرض توفير أجرة التاكسي والحصول على توصيلة مجانية لمسافة لا تزيد عن بضعة كيلومترات، اختبأ أسترالي في الجزء السفلي من شاحنة. وكان الرجل البالغ من العمر 43 عاما يأمل في القفز من الشاحنة عند وقوفها في إشارة مرور على الطريق السريع باسيفيك هاي واي بشرق أستراليا.
ولكن السائق لم يتوقف نظرا لأن اشارات المرور كانت كلها خضراء ما تسبب في استمرار الرجل أسفل الشاحنة لمئات الكيلومترات.
وفي النهاية اضطر الرجل تحمل عناء السفر لنحو 400 كيلومتر في مكان محفوف بالمخاطر على الإطار المعدني أسفل الشاحنة، حيث كان معلقا على ارتفاع نصف متر فقط فوق الطريق.
وكان الرجل يأمل في الحصول على توصيلة مجانية وهو مختبئ لمسافة تستغرق 30 دقيقة إلى مدينة كوفس هاربور في ولاية نيو ساوث ويلز. ولكن انتهى به الحال في جولد كوس بكوينزلاند، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأسترالية (ايه ايه بي) اليوم الأربعاء.
ولكن الشاحنة لم تتوقف إلا بعد أربع ساعات- وحينها رأي السائق والدهشة تعتريه الرجل يخرج من أسفل الشاحنة.
وتحتم على الراكب دفع غرامة قدرها 288 دولارا أستراليا (190 دولارا) بسبب فعلته، ثم اقتادته الشرطة إلى محطة السكة الحديد من أجل رحلة عودة طويلة جنوبا.
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