لتوفير أجرة التاكسي .. يختبئ في شاحنة فيبتعد 400 كلم

بغرض توفير أجرة التاكسي والحصول على توصيلة مجانية لمسافة لا تزيد عن بضعة كيلومترات، اختبأ أسترالي في الجزء السفلي من شاحنة. وكان الرجل البالغ من العمر 43 عاما يأمل في القفز من الشاحنة عند وقوفها في إشارة مرور على الطريق السريع باسيفيك هاي واي بشرق أستراليا.

ولكن السائق لم يتوقف نظرا لأن اشارات المرور كانت كلها خضراء ما تسبب في استمرار الرجل أسفل الشاحنة لمئات الكيلومترات.



وفي النهاية اضطر الرجل تحمل عناء السفر لنحو 400 كيلومتر في مكان محفوف بالمخاطر على الإطار المعدني أسفل الشاحنة، حيث كان معلقا على ارتفاع نصف متر فقط فوق الطريق.

وكان الرجل يأمل في الحصول على توصيلة مجانية وهو مختبئ لمسافة تستغرق 30 دقيقة إلى مدينة كوفس هاربور في ولاية نيو ساوث ويلز. ولكن انتهى به الحال في جولد كوس بكوينزلاند، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأسترالية (ايه ايه بي) اليوم الأربعاء.



ولكن الشاحنة لم تتوقف إلا بعد أربع ساعات- وحينها رأي السائق والدهشة تعتريه الرجل يخرج من أسفل الشاحنة.

وتحتم على الراكب دفع غرامة قدرها 288 دولارا أستراليا (190 دولارا) بسبب فعلته، ثم اقتادته الشرطة إلى محطة السكة الحديد من أجل رحلة عودة طويلة جنوبا.





