علامات تجارية غربية تتضرر بحملات المقاطعة المرتبطة بحرب غزة

استمرت حملات المقاطعة المرتبطة بحرب إسرائيل على غزة في الانتشار، الأمر الذي أضر علامات تجارية غربية عديدة.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها العلامات التجارية المستهدفة للدفاع عن نفسها والحفاظ على أعمالها التجارية من خلال العروض الخاصة، استمرت حملات المقاطعة في الانتشار، وامتدت في بعض الحالات خارج العالم العربي.

ففي القاهرة، وبدت فروع سلاسل مطاعم وجبات سريعة غربية بلا زبائن، وواجهت كثير من المطاعم حملة مقاطعة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.

وتشعر العلامات التجارية الغربية بوطأة المقاطعة في مصر والأردن، وهناك دلائل على انتشار الحملة في بعض الدول العربية الأخرى مثل الكويت والمغرب.

ويُنظر إلى بعض الشركات، التي تستهدفها الحملة، على أنها اتخذت مواقف محابية لإسرائيل، وتردد أن بعضها مرتبط بعلاقات مالية معها أو لها استثمارات هناك.

ومع بدء انتشار الحملة، اتسع نطاق دعوات المقاطعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل عشرات الشركات والمنتجات، ما دفع المتسوقين إلى التحول إلى البدائل المحلية.

وفي مصر، حيث لا تتوافر فرصة الاحتجاج في الشوارع بسبب القيود الأمنية، يرى البعض أن المقاطعة هي الطريقة المثلى أو الوحيدة لتوصيل أصواتهم.

وقالت ريهام حامد (31 عاماً)، المقيمة في القاهرة وتقاطع سلاسل مطاعم الوجبات السريعة وبعض المنظفات الأمريكية: «هذا أقل ما يمكن أن نقدمه كشعوب تجاه ما يجري في غزة».

وفي الأردن، يدخل السكان المؤيدون للمقاطعة أحياناً إلى فروع ماكدونالدز وستاربكس لتشجيع العملاء القلائل على الانتقال إلى أماكن أخرى.

وقال أحمد الزرو، موظف حساب مشتريات العملاء في فرع لسلسلة متاجر كبيرة في العاصمة عمَّان، حيث عمد العملاء لاختيار بدائل من المنتجات المحلية: «لا أحد يشتري هذه المنتجات».

وفي مدينة الكويت، رصدت جولة، أول من أمس، خلو سبعة فروع لستاربكس وماكدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن تماماً تقريباً من الزبائن.

وقال عامل في أحد فروع ستاربكس، رفض الكشف عن هويته، إن هناك علامات تجارية أمريكية أخرى تأثرت أيضاً.

وفي العاصمة المغربية الرباط، قال عامل في أحد فروع ستاربكس إن عدد العملاء انخفض بشكل ملحوظ هذا الأسبوع. ولم يقدم العامل ولا الشركة أي أرقام.

وقالت شركة ماكدونالدز، في بيان الشهر الماضي، إن المعلومات المضللة عن موقفها من الصراع «أفزعتها»، مؤكدةً أن أبوابها مفتوحة للجميع.

وأكدت الجهة صاحبة الامتياز المصري أن ملكيته مصرية، وتعهدت بتقديم 20 مليون جنيه مصري (650 ألف دولار) من المساعدات لغزة.

ولم تستجب ستاربكس لطلب للتعليق بشأن الحملة. وفي بيان على موقعها على الإنترنت مُحدّث في أكتوبر، قالت إنها مؤسسة غير سياسية، نافيةً أنها قدمت الدعم للحكومة أو الجيش الإسرائيليين.

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