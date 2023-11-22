عيون الشعر الإماراتي

(MENAFN
- Al-Bayan)
يا عِلي لونابِك(1) مْنَ اْمر النِّوى(٢) شَي.
عَوِّلْ(3) على مولى السحاب النِّواشِي(4)
فان كان ما تقوى العِزا(٥) عن ظبا الخال(٦)
بِعْ الهِفَا نفسِك(7) بسوق النِّواشِي(8)
يامن رِجَا وصل المِها وِخْدَعَنِّه(٩)
ومَنَّن على خْيَال الْنِّيا(10) وِخْدَعَنِّه
كم سَهِّدَنْ(١1) من خالْهِن وِخْدَعَنِّه
يمشي مْسَلِّم بين الاسواق عاشِي(١٢)
تْزوم زوماتٍ(١٣) وبِكْ هَبَّة الريح
وينك ووين مناوَحَة هبَّة الريح
ياهيه يا اْلّلي كلما هبَّت الريح
أيقضت في نومك عِذول ٍوواشي
ترى الحبايب ما عليهم جَناحي(14)
هذا ولوها ضوه منْك الجناحي
لو من جنَح لِمْناه يومٍ جناحي
ورَدِّه على قومٍ بْعاد المعاشي
MENAFN22112023000110011019ID1107474668
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