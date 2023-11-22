«السفافة».. حرفة تعكس إبداع المرأة الإماراتية

دبي- نجاة والي

تعد السفافة واحدة من الحرف اليدوية التي تُجسد إبداع المرأة الإماراتية. ويستخدم فيها سعف النخيل في أشكال عدة ينتج عنها الأواني والسلال والحقائب والمهفات ((المراوح اليدوية الصغيرة))، وهي أدوات تعبر عن أصالة التراث تتزين بها حفلات حق الليلة والمناسبات التراثية في دولة الإمارات. وتعتبر صناعات سعف النخيل أو ((الخوص)) من الصناعات التقليدية التي كانت تنتشر في الإمارات خاصة في المناطق التي يكثر فيها شجر النخيل، وتسمى بأسماء عدة مثل السعفيات، ولا تزال صناعة ((الخوص)) منتشرة، فلا يكاد يخلو بيت من البيوت الشعبية بالإمارات من منتجات صناعات سعف النخيل.

وتقول أم خميس التي تجيد صناعة أدوات مختلفة، إن صناعة ((الخوص)) ستبقى خالدة لأنها جزء مهم في التعبير عن تراثنا، ومازالت بعض النساء يتقن هذه الحرفة اليدوية ويتميزن بإتقانها، مما يجعلها أكثر جمالاً، مؤكدة أن ((الخوص)) كان في الماضي من ضروريات الحياة لأن المرأة في الإمارات. وأدوات العمل الرئيسية فيها بسيطة وفي المتناول وهي المخايط أو المخارز، إلى جانب المقص ووعاء تغمر فيه أوراق النخيل، وورق النخيل، واستعمالاته عديدة حسب موقعه من النخلة، فالذي يقع في قلب النخلة تصنع منه السلال والحصر والسفرة والنوع الذي يليه أخضر اللون يستعمل لصناعة الحصير وسلالة الحمالات الكبيرة والمصافي والمكانس وغيرها. ويتم جمع سعف النخيل من المزارع، أما القلب فلا يتم في العادة صبغه ويترك على حاله باللون الأبيض، ويترك ليجف في مدة تستغرق ما بين 3 إلى 4 أيام، ثم تتم عملية صبغ السعف في قدر خاص بألوان مختلفة أهمها الأخضر والأحمر والأزرق، يصنع منها أشكال مختلفة من الخوص أهمها:

القفار: يوضع عليها الفوالة والريوق، وهي مستديرة الشكل بألوان مختلفة.

السلال: أشكالها مستديرة وعميقة وذات أحجام ومساحات مختلفة وتستخدم في نقل التمر أو حفظ الملابس.

المجبة أو المكبة: مثلثة الشكل وتستخدم لتغطية الأطعمة.

المهفة: وتشبه القمح وأحجامها صغير وكبير وتستعمل مروحة للتهوية لترطيب الجو.

المشب: دائري الشكل صغير الحجم ويستخدم في شب النار بإشعالها عند صناعة الخبز.

الجراب: يأخذ الشكل المستدير، ويشبه الأواني الحديثة في العمق ويستخدم لحفظ التمر.

الضميدة: جراب صغير من سعف النخيل يوضع فيه التمر.

الميزان: نفس شكل الميزان العادي لكنه من الخوص معلق على طرفي عصا طويلة ومربوط بخيوط قوية ويستخدم أساساً في شهر رمضان لوزن التمر والرطب.

المخرفة أو المخرافة: سلة من الخوص لها يد طويلة يعلقها الرجل في رقبته ويصعد بها على النخيل لجمع التمر.

المنز: سرير الطفل الصغير.

وتضيف أم محمد، إن النساء يتعاون في مناسبات الزواج، في صنع الأدوات المختلفة من ((الخوص))، لتأخذها معها إلى بيت الزوجية، وتبدأ البنات الصغيرات تعلم هذه الحرفة بأخذ القطع الصغيرة المتبقية من ((الخوص)) أو سعف النخيل، ومحاولة تقليد أمهاتهن.