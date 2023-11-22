دبي مقراً عالمياً نوعياً لدار المجوهرات الفرنسية «ليكول»

دشن معرض ((حديقة الزمرد))، أمس في حي دبي للتصميم، المقر الدولي الرابع لمدرسة ((ليكول)) العالمية الفرنسية لصياغة المجوهرات، بهدف تعزيز نقل المعرفة والبراعة الفنية لحرف تاريخية اشتهرت بها منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من إمارة دبي؛ كونها حاضنة للإبداع والابتكار، وتعد من المدن الأكثر تأثيراً في حراك الصناعات الإبداعية.

وفى حوارها مع ((البيان))، أكدت ليزا ماكدونالد، رئيسة ((ليكول)): ((ان فن صياغة المجوهرات، الفن الذي يتبنى الجمال ويعكس القدرات الحقيقية للمصممين في ابتكار قطع فريدة تجتذب محبي المجوهرات في مختلف أرجاء العالم. اليوم وجدنا في حي دبي للتصميم المكان المثالي لنا وسط مجتمع نابض بالحياة)).

وأضافت ليزا: يعد معرض ((حديقة الزمرد)) بمثابة فعالية احتفالية بالمقر الرابع دولياً بعد مقرات كل من باريس وهونغ كونغ وكذلك شنغهاي، وهو جزء من سلسلة معارض ((اكتشفوا الأحجار الكريمة)). ويصحب المعرض الزوار في جولة تنطلق من أعماق الأرض، حيث يتشكل البلور الزمردي من عملية اتحاد غير متوقعة للعناصر، لتنتقل إلى المشاغل التي يتم فيها إعطاء الزمرد شكله، ويعمل عليه الخبراء يدوياً للكشف عن لونه وكثافته وجماله.

قدرة إبداعية

وعن أهم أقسام المعرض المستمر حتى 10 مارس 2024 تقول ليزا: ينقسم المعرض إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: الطبيعة، والحرفية، والرمزية. وقد جُمعت فيه عينات خشنة ومقطوعة من أحجار الزمرد التي تمّ إحضارها من مجموعات متحف علم المعادن التابع للمدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس، فيما استُقدمت عينات أخرى من ((ليكول)).

إضافة إلى العديد من قطع المجوهرات، التي ترمز إلى القدرة الإبداعية باستخدام حجر الزمرد. وقد تمّ الحصول على هذه المجوهرات على سبيل الاستعارة من مجموعة ((فان كليف أند آربلز)) ومجموعات هواة الجمع، فضلاً عن رسومات ((غواش)) أصلية توضح النطاق الكامل للفروق الدقيقة لحجر الزمرد، وافتتان الناس به منذ أكثر من ألفي عام.

ميادين رئيسة وبما يتعلق بحضور مدرسة ((ليكول)) كإحدى أهم مدارس صياغة المجوهرات تقول ليزا: منذ العام 2012 بدعم من ((فان كليف أند آربلز)) نطرح دروساً في ثلاثة ميادين رئيسة: تاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، والدراية الخاصة بتقنيات صياغة المجوهرات، فمنذ تأسيسها تستهدف الدار المبتدئين والهواة ذوي المعرفة، وكل من لديه الفضول لتعميق معرفته بعالم المجوهرات. ومنذ إنشائها حتى اليوم، استقبلت المدرسة أكثر من 40 ألف طالب، من 40 دولة تقريباً، تتراوح أعمارهم بين 18 و83 عاماً.

بدورها، أشارت صوفي كلوديل، مديرة ((ليكول)) الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم لـ((البيان))، إلى أن ارتباطها بمنطقة الشرق الأوسط يعود إلى الفترة التي كانت تعمل فيها ضمن شركة معمارية في لندن بصفة مستشارة فنية، قائلة: ((عندما جئت إلى دبي في زيارتي الأولى إلى الإمارات، انبهرت على الفور.

إنها مدينة عمودية وأنا أنجذب للعيش في السماء. بالإضافة إلى ذلك، يطالعني هنا تعدد ثقافي يولّد انسيابية مدهشة)).

شراكة ثقافية

وأضافت كلوديل: نعمل على بناء شبكتنا بسرعة كبيرة، مع شركاء محتملين في المجال الثقافي، كما هي الحال في قطاع التعليم العالي، ونجد استجابة إيجابية وكبيرة من جامعة زايد، ومعهد دبي للتصميم والابتكار ومكتبة الصفا والسركال أفنيو، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. نشعر حقاً بالترحيب الحار وبأننا جزء من مجتمع الأصدقاء والشركاء الذين يتمنون لنا النجاح بقدر ما نتمناه لأنفسنا.

وبما يتعلق بطبيعة البرامج، التي يطرحها فرع المدرسة في إمارة دبي تقول كلوديل: بالإضافة إلى المعرض الافتتاحي فإن الجمهور والمهتمين على موعد هذا الخريف والشتاء مع العديد من الجلسات الحوارية، التي تغطي ثلاثة مجالات رئيسة: هي الدراية (حرفية صياغة المجوهرات) وعالم الأحجار الكريمة وتاريخ المجوهرات.

واعتباراً من أبريل 2024، سنطرح أيضاً دورات وورش عمل لمختلف الأعمار، يشارك فيها مجموعة من المحاضرين تضم مؤرخين فنيين وعلماء في الأحجار الكريمة وصائغي مجوهرات وحرفيين، وستجمع كل دورة ما بين ستة إلى أربعة وعشرين طالباً لضمان ظروف تعلّم مثالية.