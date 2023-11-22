«دبي للثقافة» و«وطني الإمارات» تعززان قيم الهوية الإماراتية

وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مذكرة تفاهم مع ((مؤسسة وطني الإمارات))، بهدف تفعيل التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات بينهما، وتطوير مشاريع بحثية مشتركة تسهم في نشر المعرفة والوعي بالتاريخ والثقافة الإماراتية، وتنظيم سلسلة من البرامج التعليمية والتدريبية الرامية إلى تعزيز القيم الأصيلة للتراث المحلي.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤوليتهما في المحافظة على الهوية الوطنية وترسيخها في نفوس أبناء المجتمع، ومساهماتهما في نشر المفاهيم والأسس الداعمة للانتماء والولاء الوطني، وقيم المواطنة الصالحة في المجتمع المحلي.

وتعكس المذكرة حرص ((دبي للثقافة)) و((مؤسسة وطني الإمارات)) على تحقيق رؤى دبي وطموحاتها، عبر تبادل أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية، وتفعيل قنوات التواصل والتعاون بينهما، وتأكيد شراكتهما الاستراتيجية وتكامل جهودهما الهادفة إلى رفع مستوى جودة الحياة وترسيخ ثقافة الولاء الوطني لدى الأجيال القادمة.

وتحدد المذكرة أدوار كلا الطرفين، حيث تتيح لـ ((مؤسسة وطني الإمارات)) إمكانية استخدام مكتبات دبي العامة وصالات مركز الجليلة لثقافة الطفل، ومرافق المتاحف والمواقع التراثية التابعة لـ ((دبي للثقافة)) لتنظيم مجموعة من المحاضرات والندوات والفعاليات، وورش العمل التعليمية والتدريبية الرامية إلى نشر المعرفة والوعي بتاريخ وثقافة الدولة، وتطوير وسائل مبتكرة للمحافظة على الهوية الوطنية والتعريف بالتراث ومنظومة العادات والتقاليد والتشجيع على التمسك بها، إلى جانب التعاون في إعداد وتنفيذ البرامج النوعية والتثقيفية المتعلقة بقيام الاتحاد، والمشاركة في إثراء الفعاليات الوطنية التي تستضيفها مرافق وأصول الهيئة.

شراكة

وأشارت منى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في ((دبي للثقافة)) إلى أن شراكة ((دبي للثقافة)) مع ((مؤسسة وطني الإمارات))، تصب في إطار جهود الهيئة الساعية إلى ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال الناشئة، وصون التراث وتوسيع حضور الثقافة الإماراتية، ما يعكس حرص الهيئة على تحقيق وثيقة ((مبادئ الخمسين)) التي تنص على أهمية احترام الثقافات والهوية الوطنية ومنظومة القيم القائمة على الانفتاح والتسامح.

وقالت: ((تحرص ((دبي للثقافة)) عبر مشاريعها ومبادراتها المتنوعة على تعميق التماسك والتلاحم الاجتماعي، وإبراز ملامح الوجه الحضاري والإنساني للمجتمع الإماراتي وتوطيد الانتماء للوطن))، لافتة إلى أن تعزيز حضور التراث المحلي عالمياً ورفع مستوى الوعي به لدى أبناء المجتمع، يندرج تحت إطار المسؤولية الثقافية التي تمثل إحدى ركائز أولويات الهيئة القطاعية ضمن خارطتها الاستراتيجية.

عمل مؤسسي

من جانبه، قال ضرار بالهول الفلاسي، الرئيس التنفيذي لـ ((مؤسسة وطني الإمارات)): ((تساهم مذكرة التفاهم في توطيد علاقاتنا مع ((دبي للثقافة))، وتطوير مسارات تبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم رؤانا ومساعينا المشتركة لصون الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي بموروثنا التراثي والحضاري، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الإيجابية مجتمعياً.

وتشكل هذه الشراكة إطاراً شاملاً لتعاوننا في تنظيم فعاليات وأنشطة وبرامج بحثية وتدريبية تتمحور حول التوعية بالسمات الأصيلة لثقافتنا الإماراتية، وترسيخ صلة أجيالنا المتعاقبة بتراثنا الوطني)).