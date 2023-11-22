«مدام توسو دبي» يحتضن أيقونة هوليوود «ذا روك»

سيحظى عشاق النجم العالمي دوين جونسون ((ذا روك)) بثلاثة تماثيل جديدة مذهلة له في متحف مدام توسو، تُجسد مواهبه المتنوعة في ثلاث مدن مختلفة من أشهر المعالم السياحية في العالم.

ويشارك المُقيمون والسياح في دبي وبرلين وأمستردام، باستقبال نجم هوليوود لمجموعة تماثيل الشمع الساحرة في متحف مدام توسو بشكلٍ دائم 21 من نوفمبر.

وتلتحق هذه التماثيل الجديدة بتسعة معارض أخرى لمدام توسو، حيث تتألق تماثيل جونسون في مدن العالم من لندن إلى نيويورك، ومن لاس فيغاس إلى هوليوود وأورلاندو، وتجوب المعارض الآسيوية.

تم تصميم هذه التماثيل الثلاثة الجديدة بأنامل الفنانين الموهوبين في المعارض، واستناداً إلى مئات القياسات الدقيقة، والصور المرجعية التي التقطت خلال جلساته.

تتألق هذه التماثيل الثلاثة بأناقة وجمال على السجادة الحمراء، بملابس مختلفة، مستوحاة من أفضل إطلالات دوين في العروض الأولى لأفلامه.

فيلفت تمثال برلين الأنظار بإطلالة رائعة ببدلة حرير زاهية مليئة بالورود، مشابهة لتلك التي ظهر بها جونسون في العرض الأول للفيلم العالمي الشهير، جومانجي: ذا نكست ليفل، ويزدان تمثال أمستردام نفسه بسترة بلون زهري فاتح، مستوحاة من إطلالته الأنيقة في العرض الافتتاحي ببريطانيا للفيلم الخيالي الذي يجمع بين الكوميديا والمغامرة.

وأخيراً، يتألق تمثال دبي ببدلة زرقاء فاتحة مستوحاة من البدلة التي ظهر بها جونسون في العرض الأول لفيلم ((سكاي سكرابر)) في نيويورك، الذي أنتجه وقام ببطولته بنفسه.