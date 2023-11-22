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«تعابير تحقق التغيير المستدام» في «ليالي الفن» بدبي

11/22/2023 7:40:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت شعار ((تعابير فنية نحو تحقيق التغيير المستدام))، تعود فعالية أمسيات ((ليالي الفن)) الشهيرة في نسختها السادسة عشرة التي تنطلق اليوم وتتواصل غداً لتعقد في قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي. وتسلط نسخة هذا العام الضوء على أعمال فنية أبدعها فنانون محليون وعالميون بينما يعبرون فنياً باعتماد مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي والتغيير الإيجابي من خلال الفن.

وتؤكد هذه النسخة من ((ليالي الفن))، والتي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، التزام المركز بإتاحة الفنون إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، مع التركيز على الاستدامة التي يتم إحياؤها من خلال الفن.

مشاركةويشارك في هذه النسخة الثنائي الإماراتي سعيد المدني وأحمد العطار، حيث سيعرضان تركيبة ديناميكية تستكشف العلاقة المعقدة بين التراث الثقافي والتكنولوجيا من خلال التمور، ومنحوتة لكاشير مير يُظهر من خلالها كيف يمكن تحويل القمامة إلى منحوتات خطية مجردة، بالإضافة إلى عرض فني حي لفن الإبرو للفنانة دانييلا وحيد.

وسيشارك طلاب من فرقة ((ويند إنسمبل للمحترفين)) التابعة لمركز الفنون الموسيقية، حيث يقدمون برنامجهم التعبيري الخاص بالتغيير المستدام. كما سيستمتع عشاق الفن بالحوارات الفنية الغنية مع خبراء من دار كريستيز، 1000ميليا ودار سوذبيس، والتي تدور حول استكشاف دور المزادات في رسم ملامح مستقبل المشهد الفني.

ورش فنية

وتماشياً مع موضوع الاستدامة، سيتم استضافة ورش فنية يومية في جيت أفينيو، ضمن المنطقة D، لغاية 26 نوفمبر الجاري، حيث يمكن للزوار تعلم كيفية تحويل الأغراض المنزلية اليومية إلى أعمال فنية، بما فيها فوانيس الزهور المضغوطة، والرسم على الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام.

وسيستضيف FLTRD، وهو متجر يتبنى مفهوم متميز والكائن في ((جيت أفينيو))، جناحاً مؤقتاً للأزياء يستعرض العلامات التجارية المستدامة، بالإضافة إلى العديد من العروض الفنية الحية، مع جلسة حوارية حول ما يخبئه المستقبل للأزياء المعاد تدويرها.

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