هزاع بن طحنون يكرّم الفائزين بجائزة «كنز الجيل»

كرّم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، الفائزين بالدورة الثانية من جائزة ((كنز الجيل 2023))، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عام 2022، واستلهمت أهدافها من أشعار الأب المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

جاء ذلك خلال حضوره حفل تكريم الفائزين بالدورة الثانية من الجائزة الذي أقيم ضمن فعاليات ((مهرجان العين للكتاب 2023)) المقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في إستاد هزاع بن زايد (العين سكوير) ومواقع ثقافية أخرى، والذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار ((العين أوسع لك من الدار)).

واطلع الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، يرافقه سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة، وسعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، على الأجنحة والمؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة، وما يقدمه المهرجان في دورته الحالية.

وخلال حفل جائزة ((كنز الجيل 2023)) بدأ الحفل بفيلم تعبيري عن الجائزة التي شهدت في دورتها الثانية تنوعاً كبيراً وثراء في المشاركات، حيث تلقت 264 ترشيحاً في فروعها الستة من 27 دولة، من بينها 17 دولة عربية و 10 دول أخرى.

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، في كلمة خلال الحفل، أن هدف جائزة ((كنز الجيل)) هو ترسيخ مكانة الشعر النبطي في نفوس الأجيال الشابة، على عدة صعد، متكاملة: أولها توسيع آفاق المعرفة برموز هذا الفن الأصيل من شعراء أضافوا إلى سجل الشعر النبطي آيات من الجمال والحكمة والمعرفة، وأبرزهم الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، وثانيها هو الصعيد الفني، إذ نسعى إلى إثارة الاهتمام النقدي للبحث في معايير هذا الفن، وتحري أشكال الإبداع فيه، ومعرفة أوزانه وتقاليده وتطورها، ليسمو إبداع الأجيال فيه، والثالث هو المحتوى، إذ نأمل أن يسهم نشر المعرفة بالشعر النبطي إلى حفز الأجيال على استلهامه أداة جمالية ومعرفية.

قائمة الفائزينوضمت قائمة الفائزين بالدورة الثانية للجائزة مجموعة بارزة من المبدعين، والذين عكست أعمالهم حجم التميز في فن الشعر النبطي بالمنطقة العربية، وتجذر قيمه في نفوس المبدعين، حيث حصد جائزة فرع ((الإصدارات الشعرية)) معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي من الإمارات عن ديوانه ((عشق يتجدد)) الصادر عن دار ملهمين عام 2022، ونال الشاعر الإماراتي سيف السعدي لقب ((الشخصية الإبداعية)) حيث يعد من أبرز الشعراء على الساحة الخليجية، وفاز عن فرع ((الفنون)) الفنان منتصر فتحي من الأردن عن لوحته ((فيها زهت الأنوار))، وفاز عن ((الدراسات والبحوث)) د. عبدالله مانع فليس من الكويت عن كتابه ((المرجع الوافي في الأوزان والقوافي للشعر الفصيح والنبطي)) الصادر عن دار العصماء 2023.

أما جائزة ((المجاراة الشعرية)) فحظي بها الشاعر والإعلامي السعودي علي عسيري (علي السبعان) عن قصيدته ((قدوة الشعار)).