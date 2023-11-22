«ذكريات المطر» تجربة فريدة لسالم الكعبي تجمع بين الفن والحياة

أطلق سالم عبدالله الكعبي، مخترع وفنان تشكيلي، من خلال مشاركته في فعاليات ((مهرجان العين للكتاب 2023)) عملاً فنياً أطلق عليه اسم ((ذكريات المطر))، وهو عبارة عن تجربة فريدة تجمع بين الفن والحياة، وتدور فكرة العمل حول استعادة أهالي منطقة العين الخضراء مع بدء موسم الشتاء أجمل ذكرياتهم من خلال هطول زخات المطر على الصخور التي تتلون بفعل المياه الجارية لتنتج رائحة عطرية.

واستعان الكعبي في إخراج هذا العمل الذي صنعه بيده بمصممة العطور منيفة سليمان عن طريق استخراج الرائحة المضافة من الصخور والأتربة والأملاح. ليعيش الزائر لركن ((ذكريات المطر)) تجربة جميلة واستثنائية تجمع بين زخات المطر، وتلون الصخور التي تنبعث منها رائحة عطرية.

تجربة خيالية

وفي هذا الإطار قال سالم عبدالله الكعبي لـ ((البيان)): إن العمل الفني الذي أشارك به حالياً في مهرجان العين للكتاب عبارة عن تجربة خيالية علمية مستوحاة من هطول الأمطار على منطقة العين، وهو عمل فني تركيبي، بحيث يحاكي العمل جميع الحواس لدى الزائر، ليعيش تجربة فريدة من نوعها بمشاهدة سقوط الأمطار على الصخور الرملية، وتفاعلها الكيميائي من خلال تغير ألوان الصخور بدرجاتها المختلفة.

وأريد التنويه بأن دراسة هذا العمل قد استغرقت عاماً وأربعة أشهر قبل البدء بمرحلة التنفيذ. وفي كل يوم من أيام المهرجان تبدأ عملية تغير لون الصخور مع مرور الوقت وذلك من خلال زخات المطر المتساقطة عليها.

تفاصيل

وأضاف الكعبي: لقد تم جمع أكثر من 5 أطنان من الصخور الرملية من منطقة العجبان، وهي مخلفات حفريات العزب والمزارع وإعادة تدويرها بطريقة فنية، كما تم تطوير حساسات لنزول المطر وتبدأ التجربة بدخول الزائر في غرفة العمل الفني، وبمجرد انتهائه من التجربة يتوقف نزول المطر. وأكد أن العمل الفني يحتوي على تفاصيل عديدة من أهمها التقنيات المستخدمة في العمل التركيبي، لاسيما تلك التي تُستخدم في ضخ المواد الكيميائية من الأسقف وذلك من خلال المستشعرات البرمجية.

وتقنيات أخرى تُستخدم في إنشاء الضباب أسفل الصخور وتعمل بتقنية الموجات الصوتية، وأخرى لتوزيع رائحة عطرية مستوحاة من العمل نفسه وقد تم تصميم الرائحة من خلال مصممة العطور السعودية منيفة السليمان. منوهاً بأنه قد تمت عملية ترجمة صوت المطر من خلال ألحان ومؤثرات صوتية، كما تم استخدام إضاءة خاصة لتجميع الضوء على الصخور فقط.

فرصة

يأتي معرض ((ذكريات المطر)) بدعم من مركز أبوظبي للغة العربية، ويعد فرصة رائعة للمهتمين بالفن الحيوي، والاستدامة لاكتشاف الإبداعات الفنية الفريدة. ويعتبر سالم الكعبي أول فنان تشكيلي في منطقة الخليج متخصص في مجال الفن الحيوي الذي يستخدم الأنسجة الحية ووسائط البكتيريا والعلوم الوراثية والعمليات الحيوية كأدوات فنية بديلة للريشة والألوان التقليدية.