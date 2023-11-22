متحف حصن خورفكان.. حكايات تاريخية وكنوز أثرية فريدة

يأتي حصن خورفكان في الساحل الشرقي، والمطل على خليج عمان، إلى جانب برج الرابي وبرج العدواني، ليضاف إلى سلسلة الصروح الدفاعية عن المدينة في القرون الماضية، ومع ترميمه وإعادة تشييده أصبح متحفاً تاريخياً شاهداً على تاريخ المنطقة الشرقية، وما تحتويه من آثار تعود إلى آلاف السنين.

ومن هنا نستعرض حكاية هذا الحصن الذي ظل شامخاً عبر الأزمان، ركيزة للدفاع، ومقراً رسمياً فريداً، وأصبح اليوم واحداً من أبرز المعالم السياحية والأثرية، ومكاناً لتجمع أهالي المدينة في مختلف المناسبات الاجتماعية.

إحياء التراث العمراني

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد وجّه في العام 2018، بالتنقيب عن قواعد حصن خورفكان والحفاظ عليها كشاهد على تاريخ هذا البيت العريق وإعادة بناء الحصن مقابل السوق، وذلك بعد تعرضه للهدم في العام 1968م، ليكون متحفاً لآثار المنطقة الشرقية ورمزاً لتاريخ مدينة خورفكان في الشارقة، وقد جاء هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التي تستهدف إعادة إحياء التراث العمراني بمدينة خورفكان، واستناداً إلى المعلومات والمصادر التاريخية التي استحضرها صاحب السمو حاكم الشارقة، بدأ العمل في إنجاز هذا المشروع الكبير بمرحلة جمع المعلومات الهندسية وإعادة التصور، وتقدير الأبعاد الأصلية للحصن، وكيفية بنائه ووضع المخططات والرسومات، كما تمت الاستعانة بمجموعة من الرواة والحصول على المعلومات.

وجرى التنقيب على موقع الحصن بعد تكليف البعثة اليابانية بالتعاون مع هيئة الآثار من أجل إتمام مهمة البعثة بوضع الدراسات اللازمة من أجل تحقيق رغبة سموه بإحياء وإعادة بناء حصن خورفكان التاريخي على أرض الواقع.

أسوار شاهقةويرجع تاريخ بناء الحصن إلى القرن العشرين، إذ شيده الشيخ سعيد بن حمد بن ماجد القاسمي مقراً للحكم، وقد سمي بالحصن نظراً لطبيعته ووظيفته الدفاعية فهو لم يقتصر على وظيفته السكنية، وإنما احتوى على أسوار شاهقة وعريضة، وبرجي مراقبة يشكلان مع الأبراج المحيطة على قمم الجبال سلسلة من الأبراج المنتشرة في خورفكان، وأعيد تشييد كل ذلك على غرار التصاميم في خمسينات وستينات القرن المنصرم، ليضفي هذا مزيداً من البهاء والجمال على عروس الساحل الشرقي، وقد تم افتتاح الحصن بعد ذاك المشروع في أبريل 2019، وهو اليوم بتصميمه الهندسي متعدد الأشكال وإطلالته البصرية المتميزة ينسجم بشكل جميل مع المنطقة التراثية المحيطة به، والتي تضم بيوتاً تراثية، وسوقاً شعبياً، ومكاناً للألعاب الشعبية، ومجلساً لكبار السن، وصولاً إلى القناة المائية، وهذا التنوع في المباني والتصاميم جعل المنطقة نقطة جذب للسياح والزوار طوال العام.

عراقة

تم إعادة بناء حصن خورفكان طبقاً لطرق البناء المحلية والمواد المتوفرة في البيئة المحيطة، ولكنه ما زال محافظاً على شكله وهيئته القديمة. ويتكون الحصن من ساحة خارجية واسعة، ومجموعة من القاعات والغرف الداخلية التي تضم كنوزاً تاريخية وأثرية، كما يضم مجموعة من المواقف الخدمية، منها: غرفة الأمهات، ومواقف السيارات، ومدخل لمستخدمي الكراسي المتحركة، ومصلى واستراحة للزوار، ويوجد عند باب الحصن الخارجي عدد من المدافع صغيرة الحجم.

أصالةوبمجرد دخول الزائر إلى الحصن يأنس للوهلة الأولى بذاك المكان الممزوج والزاخر بالأصالة والعرافة، وسيعيش فصول التاريخ الفني للساحل الشرقي فصلاً تلو الآخر، وذلك من خلال استعراض الصور والقطع الأثرية والمجسمات وتقنيات العرض الحديثة، إذ يمكن الزائر مشاهدة اللقى الأثرية الفريدة التي تعود إلى سكان المنطقة في العصور البرونزية والحجرية حتى الحديثة، والتي تمكن العلماء من كشف النقاب عنها في عدة مواقع منها دبا الحصن وخورفكان وكلباء ووادي الحلو ووادي شي.

ممراتوقد زودت أركان وممرات وباحات الحصن الداخلية والخارجية بلوحات وشاشات عرض ذكية تشرح الكثير عن عبق الماضي وتاريخ المنطقة وتساعد الزائرين على الحصول على المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية.

برامج وأنشطة متنوعة

لا يقف الزائر عند زيارته على كنوز تاريخية من القطع الأثرية والمخطوطات والمحتويات، والجواهر، والنقوش، والفخاريات، التي تعود إلى الحضارات القديمة فحسب، بل تستوقفه المطبوعات والبرامج التي تعرف بفعاليات متحف الحصن، التي توفر باقة متنوعة من البرامج والأنشطة التعليمية والترفيهية التي تستهدف جميع المراحل الدراسية، معتمدة في محتواها على الجولات التعريفية التفاعلية، فضلاً عن الفعاليات والمسابقات التعليمية والترفيهية وورش العمل المخصصة للأطفال، ويحظى طلبة المدارس بجولات شاملة يتعرفون من خلالها على قاعات المتحف، إلى جانب لقائهم مرشدي الحصن للتعرف على تاريخ المنطقة الشرقية عبر المكتشفات الأثرية، إذ يمكن للطلاب الاستفادة من البرامج التخصصية المقدمة في الحصن، وتتاح جميع الزيارات المدرسية بشكل مجاني، كما يحرص المتحف على تخصيص العديد من الأنشطة العائلية مثل ورشة عمل (خلطات عطرية)، لتعرف الأسر بالزيوت والأعشاب التي استخدمت في صناعة العطور.

عصور متعاقبة

لا يوجد ما هو أمتع من الغوص في التاريخ تدريجياً، والتجول بين اللقى الأثرية النادرة، والقطع الفخارية المذهلة التي تضمها قاعات المتحف الست، حيث تقدم للزوار الكثير من الفرص للاستمتاع بالفن والتعرف على الكثير من أسرار الحياة القديمة في المنطقة الشرقية، ولا سيما العصر الحديدي، حيث نرى أن سكان المنطقة الأوائل استمروا في استخدام النحاس في صنع أدواتهم وأسلحتهم بسبب نقص خام الحديد، وقد تم اكتشاف كميات كبيرة من مخلفات أفران النحاس والمدقات والبوتقات التي كانت تستخدم في عمليات تعدين وصهر النحاس، فكل قطعة في هذه القاعة تختزل حكاية وقصة مشوقة وتاريخاً مذهلاً وحضارة لا تزال حية ومضيئة حتى يومنا هذا.