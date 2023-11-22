وقفات في تاريخ الإمارات.. محطات وإنجازات

يروي كتاب ((وقفات في تاريخ الإمارات))، للمؤلف د. سيف بن عبود البدواوي أحد إصدارات نادي تراث الإمارات، تفاصيل فترات مختلفة من تاريخ الإمارات، ارتبطت زمنياً بمرحلة ما بعد الهجوم البريطاني على مدن الإمارات الساحلية في عام 1819 وما تبعها من اتفاقية سلم في عام 1820م، حيث إن تلك الاتفاقية هيأت لشركة الهند البريطانية الشرقية السبل في جمع المعلومات عن الساحل العربي وسكانه، وغير ذلك من إحصاءات متعلقة بالسفن والدخل والسكان.

كما يتناول الكتاب عدة موضوعات وهي:

الموضوع الأول: المسح الجغرافي للساحل العربي، حيث تناوب عدة ضباط بريطانيين على تلك المهمة من عام 1820 م حتى عام 1863 م. وكان هدفهم وضع خريطة لجغرافية المنطقة، مثل: دراسة خلجان وخيران الساحل، معرفة الناس وتصرفاتهم وميولهم وعاداتهم ولباسهم وأكلهم.

والموضوع الثاني الذي عالجه الكتاب هو مرحلة بداية القرن العشرين وازدياد أهمية الخليج العربي في الاستراتيجية البريطانية، فذلك أدى إلى اهتمام بريطانيا بإنارة الخليج العربي وإنشاء عدة منارات في مختلف مناطق الخليج وعلى جانبيه. إضافة إلى المنارات، أنشأت الحكومة البريطانية عدداً كبيراً من ((البويات)) والعوامات وسفن الإرشاد الليلي.

مهنة أولى

ويناقش الكتاب في الموضوع الثالث، شأناً محلياً بحتاً، يتمثل في كيفية تعايش أبناء الإمارات مع البحر وكسب لقمة العيش قبل اكتشاف النفط. ويبين أن الغوص على اللؤلؤ كان بمنزلة المهنة الأولى التي اعتمد عليها سكان المنطقة.

في الموضوع الرابع، يتناول المؤلف حال وطبيعة الطرق في الإمارات قبل قيام الاتحاد، موضحاً أن الإمارات كانت من أواخر دول الخليج العربي إنتاجاً للنفط وذلك لعدم اهتمام شركات النفط بالتنقيب عنه جراء كثير من الأسباب، بينها: عدم توفر طرق النقل والمواصلات لربطها بالعالم الخارجي واستيراد معدات الحفر الضخمة، ومن أجل ذلك بدأت عجلة تطوير الطرق مع أول اكتشاف للنفط في أبوظبي في عام 1958 م. أما الموضوع الأخير من الكتاب فيركز على سر منعة وقوة اتحاد الدولة، معتمداً على وثائق لم تنشر من قبل.