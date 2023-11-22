إعلان قائمة المتحدثين في «دولي سباقات الصقور»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عن قائمة المتحدثين المشاركين في الملتقى الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والذي يقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والذي يقام في الرابع عشر من ديسمبر المقبل بمكتبة محمد بن راشد بدبي.
وتتضمن قائمة المتحدثين بالجلسة الرئيسية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، وماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF).
وأكد راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، أن الخطوات التي نفذتها اللجنة المنظمة للملتقى بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نتجت عنها استعدادات متكاملة لإقامة الحدث.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN22112023000110011019ID1107474657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.