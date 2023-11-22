إعلان قائمة المتحدثين في «دولي سباقات الصقور»

أعلن الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عن قائمة المتحدثين المشاركين في الملتقى الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والذي يقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والذي يقام في الرابع عشر من ديسمبر المقبل بمكتبة محمد بن راشد بدبي.

وتتضمن قائمة المتحدثين بالجلسة الرئيسية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، وماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF).

وأكد راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، أن الخطوات التي نفذتها اللجنة المنظمة للملتقى بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نتجت عنها استعدادات متكاملة لإقامة الحدث.

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