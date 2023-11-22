9 خيول تتنافس على كأس الوثبة في بلجيكا

يستضيف مضمار مونس ـ غلين البلجيكي، عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2100 متر، تحت مظلة النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية بها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 5 آلاف يورو، 9 من نخبة الخيول، أبرزها ((باهي دا)) للمالك والمدرب الهولندي جي فرستربين، وقيادة ستيف هيلين، الفائز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر، والذي أقيم في الثالث من نوفمبر العام الماضي بمضمار مونس غلين.

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