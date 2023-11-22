سلة شباب الأهلي.. بداية مميزة في الآسيوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم فريق شباب الأهلي نفسه بشكل مميز، في بداية مشواره بدوري السوبر لكرة السلة لمنطقة غرب آسيا، بفوزه خارج ملعبه على الشمال القطري بنتيجة 96 - 63، ضمن الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية، التي شهدت أيضاً فوز المنامة البحريني على كاظمة الكويتي بنتيجة 84 - 76، وبذلك يضع كل من شباب الأهلي والمنامة نقطتي الفوز في رصيدهما.
ويخوض شباب الأهلي مباراته الثانية يوم الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل في الكويت أمام كاظمة، فيما يحل الشمال القطري ضيفاً على المنامة في البحرين.
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