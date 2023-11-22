-->

Thursday, 23 November 2023 07:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلة شباب الأهلي.. بداية مميزة في الآسيوية

11/22/2023 7:40:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم فريق شباب الأهلي نفسه بشكل مميز، في بداية مشواره بدوري السوبر لكرة السلة لمنطقة غرب آسيا، بفوزه خارج ملعبه على الشمال القطري بنتيجة 96 - 63، ضمن الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية، التي شهدت أيضاً فوز المنامة البحريني على كاظمة الكويتي بنتيجة 84 - 76، وبذلك يضع كل من شباب الأهلي والمنامة نقطتي الفوز في رصيدهما.

ويخوض شباب الأهلي مباراته الثانية يوم الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل في الكويت أمام كاظمة، فيما يحل الشمال القطري ضيفاً على المنامة في البحرين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22112023000110011019ID1107474655

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث