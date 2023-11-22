سلة شباب الأهلي.. بداية مميزة في الآسيوية

قدّم فريق شباب الأهلي نفسه بشكل مميز، في بداية مشواره بدوري السوبر لكرة السلة لمنطقة غرب آسيا، بفوزه خارج ملعبه على الشمال القطري بنتيجة 96 - 63، ضمن الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية، التي شهدت أيضاً فوز المنامة البحريني على كاظمة الكويتي بنتيجة 84 - 76، وبذلك يضع كل من شباب الأهلي والمنامة نقطتي الفوز في رصيدهما.

ويخوض شباب الأهلي مباراته الثانية يوم الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل في الكويت أمام كاظمة، فيما يحل الشمال القطري ضيفاً على المنامة في البحرين.

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