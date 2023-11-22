دورة كلباء للألعاب الشاطئية تختتم غداً

تواصلت فعاليات دورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة التي تختتم يوم غدٍ، وشهدت البطولة أمس مشاركة الشيخ راشد بن عمار النعيمي في تحدي الحواجز بمشاركة 122 لاعباً ولاعبة.

وأقامت اللجنة فعاليات مصاحبة على مدار اليومين الماضيين تضمنت رياضة اليوغا بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ومشاركة قرابة 60 من الجنسين وتحدي الحواجز بمشاركة 122 بالإضافة إلى مسابقات وأسئلة للجمهور وتقديم جوائز وهدايا قيمة.

شهد الفعاليات عبد الملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وعمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة وعبد الرحمن الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة وشهاب أحمد العوضي رئيس اللجنة الفنية، وتم تتويج الفائزين في تحدي الحواجز.

نتائج

ففي فئة المواطنين رجال حصل عبد الغني العامري على المركز الأول وتلاه محمد الحساني في المركز الثاني وصالح السويدي في المركز الثالث، ولفئة المواطنات تم تكريم حصة الكبيسي، أما الفئة العامة رجال فنال محمد جاسم المركز الأول وسيرجي ثانياً وليو ثالثاً، ولفئة السيدات حصلت إليسا على المركز الأول وحبيبة في المركز الثاني وروان صالح في المركز الثالث.

بدوره وجه عبد الملك محمد جاني الشكر لكل من أسهم في إنجاح النسخة الثالثة من الدورة، لافتاً إلى أن دورة كلباء تثبت نجاحها من عام لآخر، معرباً عن أمله في أن يكون الموسم المقبل أفضل بكثير وأن يشهد إضافة ألعاب جديدة وانضمام فرق جديدة، موجهاً الشكر للشيخ راشد بن عمار النعيمي لمشاركته في تحدي قفز الحواجز.

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