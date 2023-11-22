انطلاق فعاليات «منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية»

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الأولى من ((منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية))، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، تحت شعار ((الرياضة وجودة الحياة))، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وبمشاركة عدد من الجهات والهيئات الرياضية المحلية والخليجية والعربية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الرياضة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي ونشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للعلوم الرياضية وتعزيز دورها في نقل المعرفة في المجالات الرياضية.

أفضل الممارسات

وشهد اليوم الأول مناقشة أفضل الممارسات الإقليمية في المنطقة، إذ استعرضت الوفود المشاركة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومملكة البحرين أبرز المبادرات والتطبيقات التي قاموا بها في السنوات الأخيرة، ونتائجها الإيجابية في المجتمع، إضافة إلى المشروعات الرياضية المقبلة.

وأشاد المشاركون بفكرة إطلاق هذا المنتدى الذي يركز على بحث ومعالجة القضايا الرئيسة الأكثر إلحاحاً في مجال الرياضة المجتمعية محلياً وإقليمياً، ويسلط الضوء على محاور عدة تشمل التعاون والابتكار وبناء القدرات والذكاء الاصطناعي والبحوث التطبيقية المتعلقة بتعزيز ممارسة الرياضة في مختلف فئات المجتمع.

وأضافوا إن هناك حاجة إلى هذه المنتديات والاجتماعات لمناقشة الأفكار الخلاقة والجديدة التي ستخدم مصلحة الرياضة في المنطقة، وتسهم في تحقيق التكامل في هذا المجال.

اليوم الثاني

وتتواصل اليوم فعاليات المنتدى، الذي سيشهد الافتتاح الرسمي لأعماله بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعبدالله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المسؤولين ويتضمن جلسات حوارية مهمة عن عدد من الموضوعات المعنية بطرح الحلول ومناقشة القضايا الرئيسة الأكثر أهمية في مجال الرياضة المجتمعية على المستويين المحلي والخليجي، وبمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ستقام جلستان الأولى بعنوان ((الآفاق المستقبلية للرياضة المجتمعية))، وتأتي الجلسة الثانية بعنوان ((النمذجة الاستراتيجية لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية))، إضافة إلى المعرض المصاحب للمنتدى وسيعرض أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تمكين استدامة الرياضة المجتمعية.

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