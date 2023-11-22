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400 لاعب ولاعبة في بطولة نجوم المستقبل للكاراتيه

11/22/2023 7:40:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفرزت بطولة نجوم المستقبل للكاراتيه للمواطنين، من عمر 6 أعوام حتى 18 عاماً، 400 لاعب ولاعبة من الموهوبين الواعدين، الذين يؤمل انضمامهم لصفوف المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة. وأقيمت البطولة في مسابقتي الكاتا والكوميتيه على صالة نادي الشارقة بمشاركة قياسية .

وتصدر نادي شباب الأهلي البطولة بإحرازه 49 ميدالية متنوعة ( 21 ذهبية و16 فضية و12 برونزية ). حضر الختام وتتويج الأبطال، راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي.

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