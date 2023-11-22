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سباق «عيد الاتحاد» للمحامل الشراعية 43 قدماً السبت

11/22/2023 7:40:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق ((عيد الاتحاد)) للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الجولة الثانية لهذه الفئة، السبت المقبل في أبوظبي، ضمن احتفالات الدولة والنادي بعيد الاتحاد الـ 52.

ويشارك في السباق أكثر من 90 محملاً على متنها نحو 1800 بحار، وينطلق من أعالي جزيرة النوف لمسافة 20 ميلاً بحرياً إلى خط النهاية في ((كاسر الأمواج)) على كورنيش أبوظبي.

وتوجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للسباق، مؤكداً أن هذه الرعاية تضاعف من قيمة الحدث، وتشكل حافزاً إضافياً للمنظمين والمشاركين والمتابعين.

خصوصية

وأضاف إن سباق عيد الاتحاد له خصوصيته لدى الملاك والنواخذة والبحارة والمتابعين، وتنظيمه يحفز الجميع على المشاركة والتواجد في سباق يحمل كل المعاني المعبرة لمناسبة وطنية غالية، أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمؤسسون، لتنطلق منها مسيرة الإمارات الظافرة نحو التقدم الحضاري.

وأكد حرص النادي على المشاركة بأنشطة وفعاليات وسباقات الاحتفالات الوطنية، لأن هذا من صميم عمله وأهدافه في الجانبين الرياضي والمجتمعي، وتم إجراء كل الترتيبات لتنظيم الحدث، وتسليم المشاركين اللوائح الخاصة بالسباق، إلى جانب التجهيزات الفنية واللوجستية الأخرى.

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