فعاليات جائزة أبوظبي للفورمولا1 تنطلق بـ «الخميس السوبر»

أكملت حلبة مرسى ياس استعداداتها لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2023، الذي ينطلق اعتباراً من يوم غدٍ، ويستمر حتى الأحد المقبل.

وتفتح حلبة مرسى ياس أبوابها أمام الجمهور من محبي سباقات السيارات والفورمولا 1 على وجه الخصوص اليوم، والذي يطلق عليه ((الخميس السوبر))، والذي يتيح لحاملي التذاكر الدخول إلى منطقة مشجعي الفورمولا1، وحضور جلسات التوقيع التذكارية مع سائقي فرق الفورمولا1، إلى جانب جولة في منطقة الصيانة والبادوك.

كما تدشن حلبة مرسى ياس الفعاليات الترفيهية لجائزة أبوظبي من خلال منطقة مشجعي الفورمولا1، والذين سيكون بمقدورهم الوجود على مقربة من فرقهم المفضلة في جولة منطقة الصيانة، ومشاهدة آخر تحضيرات الفرق قبل انطلاق السباقات، والاستمتاع بقائمة الفعاليات التي تضم منطقة خاصة بمشجعي سائقي الفورمولا1، وألعاب الفورمولا التفاعلية، والعروض الموسيقية الحية.

تجارب حرة

واعتباراً من يوم غد، تنطلق منافسات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى بإقامة التجارب الحرة الأولى والثانية، والتي يسعى من خلالها السائقون إلى اختبار أدائهم على الحلبة، قبل جولة التأهيل الرسمية التي تقام يوم السبت، وتحدد مراكز الانطلاق على أرض الحلبة في السباق الذي يقام الأحد، إذ يعود هدير المحركات للدوران من جديد على مسار الحلبة، التي تعد واحدة من أجمل حلبات الفورمولا1 على مستوى العالم.

وسيكون عشاق الفورمولا1 على موعد مع ختام بطولة العالم التي حسمها الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بل ريسينغ للمرة الثالثة على التوالي، إذ اعتادت حلبة مرسى ياس أن تقدم خير ختام لموسم الفورمولا1 في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، أعلن فريق ياس هيت عن قائمة سائقيه المشاركين في جولة كأس فورمولا4 الإمارات، التي تقام ضمن السباقات المصاحبة لجائزة أبوظبي الكبرى لعام 2023، والتي تعد بمثابة سباق تحضيري لبطولة فورمولا4 الإمارات، التي تستمر منافساتها على مدار ستة أسابيع.

مواهب واعدة

وسيشهد موسم بطولة فورمولا4 الإمارات خلال موسم 2024، حضور مواهب واعدة، وعودة سائقين قدموا أداء قوياً في الموسم الماضي، إذ تتضمن قائمة سائقي الفريق، الموهبة الإماراتية الشابة والواعدة، السائق راشد الظاهري، الذي يشارك في سباقات السيارات أحادية المقعد على حلبة مرسى ياس، لأول مرة في مسيرته، وذلك بعدما قدم أداء مميزاً في بطولة فورمولا4 إيطاليا، إذ نجح الظاهري في أول موسم له في البطولة من عبور خط نهاية السباق ضمن العشرة الأوائل في 12 سباق، محققاً المركز الثالث في النسخة 70 من سباق الجائزة الكبرى للفورمولا4 في ماكو.

كما تعود الشقيقتان آمنة وحمدة القبيسي لتمثيل ياس هيت هذا الأسبوع، في أعقاب أدائهما القوي في الموسم الافتتاحي لأكاديمية الفورمولا1 عام 2023، إذ شاركت السائقتان من قبل في فورمولا4 الإمارات على أرض حلبة مرسى ياس.

كما يضم الفريق الأسترالي، الشاب زاك سكولار، لأول مرة في سيارات أحادية المقعد، إذ ينضم إلى راشد الظاهري، باعتبارهما من أصغر المتسابقين في فورمولا4 الإمارات، ويعود كيانو الأزهري، الذي صعد منصة التتويج 4 مرات في البطولة مع فريق ياس، وذلك بعدما قدم أداء قوياً في بطولة فورمولا4 إسبانيا. وبعد اختتام منافسات جولة كأس فورمولا4 الإمارات، التي تقام ما بين 24 و26 نوفمبر 2023، يخوض سائقو بطولة فورمولا4 الإمارات، التجارب التحضيرية للموسم القادم يومي 10 و11 يناير 2024، قبيل انطلاق جولة البطولة الأولى، التي تتكون فعالياتها من 3 سباقات، تقام في حلبة مرسى ياس من 12 إلى 14 يناير. ويستضيف مسار حلبة مرسى ياس ثلاثاً من جولات البطولة الخمس لموسم 2024، والتي تقام بالتناوب بين دبي وأبوظبي. وتتنافس الفرق على حلبة مرسى ياس في الجولة قبل الأخيرة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، فيما تستضيف دبي الجولة الختامية من الموسم، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز