«الأبيض».. مكاسب متعددة في المنامة

عاد منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم من البحرين ظهر أمس، محملاً بالعديد من المكاسب الفنية والمعنوية، منها الفوز على البحرين بهدفين عن طريق عبدالله رمضان وعلي مبخوت.

ومواصلة صدارة قمة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة ((6 من 6)) بعد أن سبق وحقق الفوز على نيبال في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 1026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

تجمّع ديسمبر

ومن المقرر أن يعود الأبيض إلى التجمع في ديسمبر المقبل من خلال معسكر يقام في العاصمة أبوظبي، يتخلله لعب مباراتين وديتين أمام قرغيزستان وعمان، قبل التوجه إلى الدوحة يوم 8 يناير للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

حيث سيلعب ((الأبيض)) في المجموعة الثالثة وستكون مباراته الأولى في دور المجموعات مع هونغ كونغ بملعب خليفة الدولي يوم 14 يناير المقبل، فيما تقام مباراته الثانية مع فلسطين على ملعب الجنوب يوم 18 من الشهر نفسه، ويختتم منتخب الإمارات دور المجموعات بلقاء إيران على ملعب المدينة التعليمية يوم 23 يناير.

الفوز الخامس

ومن المكاسب التي حققها الأبيض من مباراته أمام البحرين، استمرار تحقيق الفوز مع المدرب البرتغالي باولو بينتو، وهذا الفوز هو الخامس ودياً ورسمياً، بعد أن سبق وفاز على كوستاريكا بنتيجة 4 مقابل هدف، وعلى الكويت بهدف، والفوز على لبنان بهدفين مقابل هدف ((ودياً))، والفوز على نيبال بأربعة أهداف دون مقابل.

والفوز على البحرين بهدفين ((رسمياً))، وينجح الأبيض في تسجيل 13 هدفاً ولم يدخل شباكه سوى هدفين، في تطور ملحوظ لمنظومة العمل بالمنتخب تدعو للتفاؤل خلال المرحلة المقبلة.

استعادة الثقة

بهذه النتائج الإيجابية ينجح الأبيض في استعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم، بعد سلسلة النتائج التي لم ترض الطموح خلال الفترة الماضية، واستعادة الثقة مع الجماهير المحبة للفريق، والتي أصبح عليها دعم الفريق بقوة خلال المباريات المقبلة، والحضور إلى المدرجات لدعم اللاعبين، من أجل منحهم المزيد من الثقة والحافز القوي للإجادة وتقديم أقصى جهد خلال المنافسات المقبلة.

روح قتالية

تعتبر مباراة الأبيض مع البحرين محكاً قوياً وحقيقياً للأبيض، وشهدت روحاً قتالية عالية من اللاعبين، وإصراراً على تحقيق الفوز، وهذا مكسب كبير في حد ذاته.

وقد كسبنا من بداية فترة التصفيات العديد من الوجوه الشابة التي تعتبر مكسباً للفريق مثل عبدالله إدريس وخالد الهاشمي وسلطان عادل ومحمد عباس وزايد الزعابي، إضافة إلى تألق بعض العناصر التي سبق ونالت فرصة اللعب مثل خليفة الحمادي وعبدالله رمضان ويحيى نادر وخالد الهاشمي، ولا ننكر أن هناك العديد من الأمور الفنية التي بحاجة إلى المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة.

مباغتة بيتزي

أحسن المدرب البرتغالي باولو بينتو التعامل مع مباراة البحرين، حيث باغت مدرب البحرين الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بالتشكيلة التي ضمت 4 وجوه لم تشارك في مباراة نيبال، مثل خالد الظنحاني وعلي سالمين وحارب سهيل وسلطان عادل، كما باغته بطريقة اللعب التي تعتمد على الانطلاق من الخلف مستغلاً تقدم خليفة الحمادي .

وعبدالله إدريس وخالد الظنحاني في التقدم والمساندة الهجومية، مستغلاً سعي فريق البحرين للهجوم وترك مساحات خالية، لذلك أشرك 3 لاعبين يمتازون بالسرعة والانطلاق للأمام مثل كايو وعلي صالح وسلطان عادل، والذين أربكوا الدفاع البحريني بكثرة تحركاتهم.

توازن الأداء

أجرى المدرب بينتو توازناً في أداء لاعبي خط الوسط رغم سيطرة منتخب البحرين على تلك المنطقة، ومع تقدم عبدالله رمضان نجم المباراة، الذي سجل هدفاً وصنع الثاني، جعل علي سالمين يتحمل مسؤولية العبء الدفاعي خاصة في ظل تقدم بعض المدافعين، وقد نجح علي سالمين في أداء دوره على الوجه الأكمل.

واستغل المدرب بينتو حالة عدم التركيز التي بدت على لاعبي البحرين في آخر الشوط الأول وعزز من القوة الهجومية ومنها جاء الهدف الأول في توقيت ((قاتل))، ما أسهم في رفع الروح المعنوية للاعبي الأبيض.

تغييرات موفقة

مع الاندفاع البحريني في الشوط الثاني من أجل تعزيز النتيجة والسعي لإدراك التعادل، طلب المدرب من اللاعبين التركيز العالي في الشق الدفاعي والذي ظهر في أفضل صورة، وأسهم في ذلك تألق الحارس خالد عيسى الذي استعاد مستواه المعهود في تلك المباراة، ومع إرهاق لاعبي البحرين في منتصف الشوط واندفاعهم الهجومي، أشرك المدرب بينتو لاعبين يمتازون بالسرعة مثل يحيى الغساني واللاعب الخبرة علي مبخوت، اللذين اربكا دفاع البحرين ما أسفر عن الهدف الثاني من ركلة جزاء، ما عزز من صدارة منتخبنا للمجموعة الثامنة بست نقاط، محققاً العلامة الكاملة من مباراتين، سجل خلالهما ستة أهداف، ونجح في الاحتفاظ بشباكه نظيفة.

مهمة للغساني

وقال يحيى الغساني، إن المدرب طلب منه مساعدة الفريق لأن زملاءه المتواجدين بأرضية الملعب كانوا قد بذلوا جهداً بدنياً هائلاً ولم يقصّروا، وأضاف ((كنا متقدمين بهدف، وأردنا الحفاظ على التقدم أو مضاعفته، وهذا ما حدث، وجميع اللاعبين أدوا الواجب جيداً)).

وعلّق الغساني على التغييرات التي أجراها بينتو على التشكيلة بقوله، المنتخب يضم أفضل اللاعبين في الدولة، فـ(تغيير الأسماء) هو انعكاس إيجابي وليس سلبياً، يعني أن أي لاعب في الدكة الاحتياطية يؤدي مثل العنصر الأساسي في الملعب، ولم يغفل الغساني الإشادة بنظافة شباك المنتخب، والذي لم يستقبل أي أهداف لثاني مباراة على التوالي في التصفيات، وقال إنه أمر إيجابي للمدافعين ولحارس المرمى، ويعطيهم الدفعة المعنوية مثلما أن تسجيل الأهداف يعطي دفعة معنوية للمهاجمين.

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