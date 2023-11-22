البطائح والشارقة.. مواجهة «التلميذ» و«المعلم»

يستضيف استاد خالد بن محمد مواجهة البطائح والشارقة في الساعة السابعة النصف من مساء اليوم في المباراة الافتتاحية للجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، وتحمل المباراة طابعاً خاصاً كونها تجمع بين الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح ومواطنه أولاريو كوزمين مدرب الشارقة الذي يعتبر بمثابة المعلم لرادوي كونه لعب سابقاً تحت إشرافه إلى جانب الدور الكبير لـ ((القيصر)) في تشجيع مدرب البطائح على دخول عالم التدريب.

وبعيداً عن المواجهة الرومانية الخاصة بين ((التلميذ)) و((المعلم))، فإن ((الراقي)) يتطلع لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الثمين على النصر في الجولة الماضية مما قاده إلى الوصول للمركز السابع برصيد 11 نقطة، بينما يسعى ((الملك)) إلى تعزيز حظوظه في البطولة ومواصلة مطاردة المنافسين على اللقب بعد تواجده في المركز الرابع برصيد 13 نقطة بفارق 4 نقاط عن أصحاب الصدارة.

ويخوض البطائح مباراة اليوم بصفوف مكتملة بعد استعادة جهود بعض العناصر المهمة أبرزهم المدافع ديني بورغيس العائد من منتخب بلاده الرأس الأخضر.

وتبدو المواجهة صعبة للشارقة من واقع ضغط البرنامج بين المشاركة الآسيوية والدوري، حيث يخوض الفريق مباراة مهمة على ملعبه الاثنين المقبل أمام السد القطري في الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا، وخاض قبل 5 أيام مباراة الإياب في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وخسرها أمام اتحاد كلباء وخسر معها دفاعه عن لقب هذه البطولة.

ويدخل الشارقة المباراة وفي رصيده 13 نقطة في المركز الرابع للترتيب العام متقدماً بنقطتين عن منافسه البطائح، ويزيد من صعوبة المهمة غياب 4 لاعبين أساسيين على الأقل من التشكيلة هم ماركوس ميلوني بداعي الإيقاف والثلاثي الدولي خالد الظنحاني وماجد راشد وفراس بالعربي العائدين من المشاركة الدولية مع منتخبي الإمارات وتونس.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب كوزمين اولاريو، على التعامل بتوازن مع مباراة الجزيرة، لا سيما والفريق متصدر مجموعته الآسيوية ولديه طموحاته كبيرة في التمسك بالصدارة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في المنافسة بقوة في دوري أدنوك للمحترفين، وخاض الشارقة 4 تدريبات قوية استعداداً للمباراة.

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