4 مباريات تدشّن الجولة العاشرة للهواة

تنطلق، عصر اليوم، مباريات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى بإقامة 4 مباريات على درجة عالية من الاهتمام وذلك في تمام الساعة الخامسة إلا الثلث، في اللقاء الأول يدافع العروبة برصيد 25 نقطة عن صدارته عندما يستقبل فريق التعاون الخامس برصيد 13 نقطة، ويلعب كل طرف من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وفي المباراة الثانية يستضيف الظفرة الوصيف 18 نقطة على أرضية ملعبه فريق الذيد الحادي عشر برصيد 11 نقطة، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي كل فريق خصوصاً الظفرة الساعي إلى تضييق الخناق على العروبة المتصدر.

فك العقدة

ويستقبل دبا الحصن الثالث برصيد 15 نقطة ضيفه مصفوت الخامس عشر في أسفل الترتيب برصيد 6 نقاط، وخسر الفريقان الأسبوع الماضي بعد هزيمة الحصن أمام مسافي وانقياد مصفوت للهزيمة أمام العربي بثلاثية نظيفة، كما أن دبا الحصن يسعى لفك عقدة مصفوت الذي فاز عليه في الموسم الماضي ذهاباً وإياباً وحرمه من المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري أدنوك للمحترفين.

نشوة وانتصار

وفي اللقاء الرابع يستضيف العربي صاحب المركز السابع بـ 12 نقطة فريق الفجيرة العاشر برصيد 11 نقطة في لقاء يخوضه كل طرف وهو في قمة النشوة بعد فوز العربي على مصفوت والفجيرة على الحمرية بنتيجة 3-2 وهي الخسارة التي أطاحت بمدرب الحمرية محمد إسماعيل وتعيين محمد الجالبوت خلفاً له والذي يواجه يوم غدٍ فريق الرمس خلال مشواره الأول مع عنابي الهواة.

وفي بقية مباريات يوم غدٍ يلتقي الجزيرة الحمراء ضد دبا الفجيرة في قمة مرتقبة تجمع الجزيرة الحمراء المتطور مع مدربه عيد باروت وصاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة بجانب النواخذة الخامس بـ 13 نقطة والباحث عن الفوز بعد تعادل الفريق الأخير سلبياً أمام الظفرة، فيما يلاقي غلف اف سي ضيفه سيتي بملعب الإمارات في رأس الخيمة، وتختتم مباريات الأسبوع العاشر يوم 1 ديسمبر بمباراة تجمع غلف يونايتد بفريق يونايتد.

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