رقم قياسي للحضور في «دي بي ورلد العالمية» للغولف

اجتذبت بطولة جولة دي بي ورلد العالمية 2023، أكثر من 79 ألف متفرج على مدار الحدث، وهو أكبر عدد في تاريخ البطولة وبزيادة قدرها 14 % عن العام الماضي.

وتم استقبال الجماهير يوميًا طوال الأيام الأربعة للبطولة، الأمر الذي ميز النسخة الخامسة عشرة من الحدث الذي أقيم في عقارات جميرا للغولف في دبي في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.

فاز الدنماركي نيكولاي هوجارد بأول لقب له في سلسلة رولكس بمجموع 64 نقطة، ما منحه فوزًا بفارق نقطتين عن تومي فليتوود وفيكتور هوفلاند، ومات والاس الذي حقق رقمًا قياسيًا مذهلاً بلغ 12 تحت المعدل 60 في اليوم الثالث من البطولة.

من جانبه، قال توم فيليبس، رئيس جولة دي بي ورلد العالمية في الشرق الأوسط: ((حققت البطولة لهذا العام نجاحًا رائعًا، واستقبلنا عددًا قياسيًا من المتفرجين على مدار أيام الحدث، وجاء هذا النجاح انعكاسًا للاهتمام الكبير بالعروض الترفيهية داخل وخارج الملعب، فضلًا عن النمو المستمر للغولف في الإمارات)).

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